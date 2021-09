Riaprono gli Stati Uniti al turismo: torna in Italia l'iconico A380

Da ottobre, Emirates aumenterà le frequenze dei voli verso numerose destinazioni degli Stati Uniti. La compagnia aerea sta ripristinando il suo network in risposta alla crescente domanda dei clienti, a una maggiore fiducia e all'allentamento dei protocolli di viaggio internazionali. Si registra un interesse da parte dei viaggiatori statunitensi verso Dubai, una città che ha tanto da offrire e che quest'inverno ospiterà una serie di importanti eventi tra cui Expo 2020 Dubai.

Inoltre, la compagnia aerea si è appena aggiudicata il premio “migliore Business Class” agli Italian Mission Awards 2021 - appuntamento ormai consolidato ed atteso da tutto il settore del Business Travel, svoltosi nei giorni scorsi a Milano.

A ritirare il premio, il Country Manager Italiano di Emirates, Flavio Ghiringhelli, che ha dichiarato: “Accogliamo il riconoscimento con grande soddisfazione, ancora di più perché arriva in un momento come questo, così particolare per il settore dei viaggi. Il fatto che la nostra Business Class sia stata riconosciuta come la migliore ci riempie di orgoglio perché dimostra quanto i viaggiatori abbiano visto e riconosciuto il nostro impegno nel cercare di offrire, migliorandolo costantemente, anche in tempi di pandemia, un prodotto eccellente”.

A partire da ottobre, Emirates opererà 78 voli settimanali verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, con un aumento dei voli settimanali previsti per Boston (BOS), Dallas (DFW), New York (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington DC (IAD) come segue:

Boston: cinque voli settimanali, in precedenza quattro

Dallas: cinque voli settimanali, in precedenza quattro

New York: 19 voli settimanali, in precedenza 18 (compresi i voli che collegano Milano e New York)

San Francisco: cinque voli settimanali, in precedenza quattro

Seattle: cinque voli settimanali, in precedenza quattro

Washington DC: cinque voli settimanali, in precedenza quattro

Emirates ha già ripristinato i voli giornalieri del periodo pre-Covid per Chicago, Los Angeles e sulle rotte che collegano Atene-Newark e Milano-New York.

Il più amato dai clienti, l'A380 di Emirates con la caratteristica Onboard Lounge e la Shower Spa, volerà negli Stati Uniti 24 volte a settimana (12 voli per JFK, 7 voli per LAX e 5 voli per IAD) da ottobre.

Incrementi nella stagione invernale: la compagnia aerea prevede di integrare ulteriormente la propria capacità per la stagione invernale, in linea con la domanda dei clienti e le tendenze di viaggio. Entro l'inizio di dicembre, Emirates avrà ripristinato oltre il 90% delle sue frequenze di volo pre-Covid negli Stati Uniti, con servizi giornalieri per Boston, Dallas, Houston, San Francisco, Seattle e Washington DC oltre ai voli giornalieri doppi per New York.

I clienti statunitensi avranno anche maggiori opportunità di volare sull'iconico Airbus A380 della compagnia aerea a partire da novembre, con 35 voli settimanali. Anche i voli Emirates tra Milano e New York saranno effettuati con A380 dal 31 ottobre, arrivando a tre servizi giornalieri per New York operati con questo modello. Oltre a Los Angeles, New York e Washington DC, l'Airbus A380 effettuerà voli giornalieri a San Francisco da dicembre 2021.

Con l’aumento dei voli i clienti Emirates che viaggiano da e verso gli Stati Uniti in vacanza, per lavoro o per visitare la famiglia e gli amici ora hanno opzioni aggiuntive per raggiungere le loro destinazioni. Inoltre, attraverso l’accordo di codesharing con JetBlue, i clienti Emirates potranno godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 63 destinazioni negli Stati Uniti e più di 100 destinazioni attraverso l’accordo di interlining con Alaska Airlines.

Dubai è aperta: Dubai si conferma una delle destinazioni più popolari in tutto il mondo essendo rimasta aperta ai viaggiatori per affari e ai turisti. Quest'inverno Dubai ospiterà l'Expo, il primo evento del genere mai ospitato nella regione. Emirates, Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha lanciato un'offerta esclusiva, con un Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato per viaggi tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. I clienti statunitensi che viaggiano o transitano per Dubai potranno utilizzare l'Expo Day Pass per visitare le numerose attrazioni, tra cui il padiglione degli Stati Uniti, che rispecchia una società dinamica che ha plasmato il mondo o partecipare a uno dei tanti eventi di intrattenimento dal vivo.

Viaggia ovunque in tutta comodità: i clienti Emirates che viaggiano in First e Business Class possono anche usufruire di servizi gratuiti di Chauffeur Drive da e per l'aeroporto in tutte le destinazioni Emirates negli Stati Uniti e a Dubai, oltre a 70 città in tutto il mondo.

Aumento del commercio: Emirates facilita anche il commercio tra gli Stati Uniti e il resto del mondo attraverso la sua divisione merci, Emirates SkyCargo, che trasporta prodotti nella stiva su tutti i suoi voli passeggeri e su voli cargo dedicati. L'aumento dei servizi verso gli Stati Uniti fornirà anche una maggiore connettività e scelta per i clienti cargo di Emirates. Durante la pandemia di Covid-19, Emirates SkyCargo ha sostenuto il trasporto di migliaia di tonnellate di DPI e altre forniture essenziali, tra cui prodotti farmaceutici e vaccini per Covid-19, sui suoi voli in tutto il mondo. Da gennaio 2020, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 250.000 tonnellate di merci da e per gli Stati Uniti.

L’espansione globale delle operazioni: Emirates sta aumentando i voli verso le destinazioni del suo network. Nelle Americhe, la compagnia opererà voli giornalieri per San Paolo da ottobre e aumenterà i voli per Città del Messico passando attraverso Barcellona a cinque frequenze a settimana. Emirates ha anche potenziato le operazioni verso destinazioni europee e africane, inclusi 25 voli settimanali per Il Cairo e 28 voli settimanali per il Sudafrica. Anche destinazioni turistiche popolari come le Maldive vedranno un incremento del traffico con Male servita da quattro servizi giornalieri da metà ottobre.

Emirates Skywards: per accogliere ulteriormente i visitatori a Dubai, Emirates offre ai clienti la possibilità di guadagnare 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai questo inverno.

Emirates Skywards ha stretto una partnership con Barclays per lanciare Emirates Skywards Mastercard®, la sua prima suite di carte di credito negli Stati Uniti. I clienti possono ora accumulare rapidamente miglia Skywards con le spese quotidiane, inclusi viaggi e acquisti di prodotti, oltre a godere dello status Silver o Gold immediato durante il primo anno e accumulare fino a 40.000 bonus di miglia Skywards e molti altri privilegi.

Salute e benessere: mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare lo IATA Travel Pass quest'estate.

Un viaggio sicuro: Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un'estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.