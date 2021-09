Mario Draghi “il nostro treno per la ripresa”

«Mario Draghi è il nostro treno per la ripresa, che dobbiamo prendere in corsa. Se non saliremo su quei vagoni del Pnrr, resteremo per sempre su un binario morto”: con questa frase, semplice ma chiara come un bell’editoriale, Monica Setta chiude il primo capitolo (titolo “Dopo il Covid, un nuovo boom?”) del suo libro biografico-cronistico dedicato all’attuale presidente del Consiglio: “Il presidente. La nuova Italia di Draghi” (Piemme, € 16,50, 130 pagine). Un libro che non cade nella trappola dell’agiografia, pur così affollata da fare tanto “assembramento”, perché ricostruisce senza incensi il percorso di quel supertecnocrate con spiccata sensibilità politica che è il premier, non a caso inquilino per 11 anni della direzione generale del Tesoro, la più potente d’Italia, durante ben cinque governi diversi. E Setta racconta il personaggio attraverso la sua biografia e i suoi discorsi ma soprattutto le testimonianze di chi lo ha conosciuto, ha lavorato con lui, attraverso la ricostruzione non privi di retroscena di questi primi mesi di governo, tra piano vaccinale e varo del Pnrr. La tentazione che il titolo definisce è quella di proiettare l’innegabile credibilità non solo nazionale del personaggio-Draghi su tutto il Paese, come viene di fare addirittura per giustificare le vittorie sportive che affondano in realtà le radici in anni di allenamenti di atleti che neanche sapevano chi Draghi fosse... E la vena positiva del saggio è che sì, l’Italia che sta affiorando in queste settimane di ripartenza è l’Italia migliore, che può davvero trovare in Mario Draghi il catalizzatore delle energie giuste per guardare con ottimismo al futuro.