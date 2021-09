Wall Street calcola i danni delle nuove tasse di Biden

Con i dettagli emersi lunedì scorso di un aumento dell'imposta sulle società negli Stati Uniti, gli analisti hanno cercato di prevedere il pedaggio che avrebbe preso sui prezzi delle azioni delle società. Diamo quindi un'occhiata più da vicino all'aumento delle tasse, alle previsioni popolari e alle opportunità che potrebbero nascere da entrambe.

Ci sono alcuni elementi nel piano del governo, ma i più importanti per i mercati sono due: un aumento dell'aliquota massima dell'imposta sulle società dal 21% al 26,5%, e un aumento della tassa minima sul reddito estero delle società americane dal 10,5% al 16,6%.

Per quanto riguarda gli effetti sulle azioni, Goldman Sachs stima che un aumento dell'aliquota dell'imposta sulle società al 25% (leggermente inferiore all'aliquota proposta dal governo) e un'aliquota dell'imposta sul reddito estero di circa il 15,75% (di nuovo, leggermente inferiore) ridurrebbe i guadagni delle società dell'S&P 500 del 5% nel 2022.

Guardando i dati del mese scorso, solo cinque delle 13 banche che hanno condiviso con Bloomberg le previsioni di guadagno per il 2022 dei loro strateghi azionari statunitensi stanno incorporando un aumento delle tasse di qualsiasi tipo nelle loro previsioni.

E guardando i mercati di previsione, gli investitori (piuttosto che gli analisti che hanno pubblicato le previsioni) sembrano prezzare una probabilità del 62% di un aumento delle aliquote fiscali USA il prossimo anno nei mercati. Più specificamente, stanno valutando una probabilità di due terzi che l'aliquota dell'imposta sulle società salga al 25%.

Questo suggerisce che c'è spazio per una mossa negativa nei prezzi delle azioni se si verificano aumenti delle tasse, e ancora di più se l'attuale proposta del governo di un'aliquota del 26,5% va avanti. Questo è particolarmente vero dal momento che le azioni sono solo 1-2% sotto i massimi storici.

Due ultime cose: gli investitori sembrano anche prezzare la possibilità che questi cambiamenti fiscali influenzino i riacquisti di azioni, con le aziende che fanno i più grandi riacquisti che hanno sottoperformato nelle ultime settimane. Ma non hanno valutato l'impatto che questi aumenti potrebbero avere sul reddito guadagnato fuori dagli Stati Uniti.

Nel breve termine, si potrebbe cercare di approfittare di qualsiasi mispricing ancora possibile.

La proposta di lunedì non includeva in realtà alcun cambiamento fiscale che avrebbe influenzato i riacquisti di azioni, per esempio. Quindi, a parità di condizioni, quelli che offrono significativi riacquisti e le cui azioni hanno sottoperformato ultimamente dovrebbero vedere quella sottoperformance invertirsi. Naturalmente, tutto il resto non è uguale: Le aziende americane sono state i più grandi compratori delle azioni americane durante gli ultimi 10 anni, così le tasse più alte altrove dovrebbero lasciarle con meno contanti per continuare a fare appena quello.

Similmente, le aziende degli Stati Uniti che fanno le grandi parti del reddito fuori del paese ora stanno affrontando le più alte tasse sia nel paese che all'estero, che significa che probabilmente sottoperformeranno. Si potrebbe andare allo scoperto, o semplicemente evitarli del tutto.

Ma se l'anno prossimo le tasse aumenteranno, probabilmente vorrete comprare azioni americane di "alta qualità" - società con un track record di crescita composta di alti guadagni e in grado di aumentare i prezzi senza sacrificare le vendite. Questo "pricing power" è importante perché se i loro costi - o, più specificamente, le loro tasse - salgono, è probabile che non farà scendere i loro profitti. Le aziende di alta qualità possono, dopo tutto, semplicemente aumentare i prezzi che fanno pagare ai loro clienti, che non avranno altra scelta che accettarli se vogliono il prodotto o servizio essenziale o difficile da sostituire dell'azienda.

Questo tende ad essere il caso in una manciata di industrie e per una manciata di aziende: Alphabet e T-Mobile US sono nel paniere di Goldman Sachs di società di servizi di comunicazione di alta qualità. Monster Beverage si adatta al conto nei beni di consumo, UnitedHealth e Thermo Fisher Scientific nel settore sanitario, e Mastercard e Accenture nella tecnologia dell'informazione.