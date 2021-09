Silicon Valley, sotto accusa la cultura delle start-up

In un articolo del gennaio 2015 per Fortune Magazine, la celebre analista dell'informazione Erin Griffith ha scritto sullo tsunami di Unicorni della Silicon Valley - aziende startup private valutate oltre un miliardo di dollari. In articoli successivi, Griffith ha spiegato che la natura della tecnologia richiede un certo grado di pensiero magico per funzionare, e gli investitori di rischio hanno storicamente incoraggiato i fondatori di startup a pensare in grande. Poiché anche i fondatori di startup più ben intenzionati hanno bisogno di persuadere con entusiasmo investitori, ingegneri e clienti a credere in un futuro in cui la loro idea totalmente inventata sarà reale, gli investitori sembravano disposti ad accettare che la verità potesse essere un po' stiracchiata.

Ma la cultura del "fake it till you make it" – fingi di farlo, finchè non riesci a farlo - con la sua mancanza di trasparenza e regolamentazione e la crescente avidità, ha presto portato a scandali sempre più grandi. Nell'ottobre 2015, il giornalista del Wall Street Journal John Carreyrou ha iniziato a scrivere della sua indagine su una di quelle startup: Theranos, una società di Palo Alto fondata nel 2003 dall'allora 19enne Elizabeth Holmes. Sulla forza della pretesa di Holmes di aver rivoluzionato l'industria dei test del sangue, Theranos ha raggiunto una valutazione di oltre 9 miliardi di dollari.

L'indagine di Carreyrou ha portato, nel marzo 2018, alla SEC che ha accusato il CEO Holmes e il presidente della società Ramesh "Sunny" Balwani di aver condotto una "frode elaborata e lunga anni in cui hanno esagerato o fatto dichiarazioni false sulla tecnologia, gli affari e le prestazioni finanziarie della società." Nel maggio 2018, Carreyrou ha pubblicato la sua avvincente esposizione intitolata Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. Il mese successivo Holmes, e l'ex fidanzato Balwani sono stati incriminati in un tribunale federale della California per 12 capi d'accusa di frode. L'accusa sosteneva che Theranos ha ingannato gli investitori, i medici e i pazienti con le sue promesse di un esame del sangue che fornisce risultati rapidi con una sola puntura del dito.

L'investigatore principale dell'FBI ha indicato che il Dipartimento di Giustizia stava inquadrando il caso come una lotta per il cuore e l'anima della Silicon Valley. "Questo distretto ... è al centro della moderna innovazione tecnologica e dello spirito imprenditoriale; gli investimenti di capitale lo rendono possibile. Questo ufficio [e] altri partner delle forze dell'ordine nella Bay Area indagheranno vigorosamente e perseguiranno coloro che non giocano secondo le regole che fanno funzionare la Silicon Valley".

Il processo di Holmes è iniziato l'8 settembre. Mentre questo caso storico esamina una società e un fondatore, brilla anche una brutta luce su alcune norme della cultura delle startup, compresa l'aspettativa che i fondatori perseguano le loro idee con qualcosa come una determinazione sconsiderata. Nella sua dichiarazione di apertura alla giuria, il procuratore principale ha detto che Holmes era diventato "uno dei CEO più celebrati nella Silicon Valley e nel mondo". Ma sotto la facciata del successo di Theranos, c'erano problemi significativi che fermentavano". Il compito della giuria sarà quello di decidere a che punto la spavalderia delle startup si trasforma in frode.