L’India è sottoelettrificata e soffre il caro-kilowatt

Il settore energetico indiano ha iniziato una trasformazione negli anni 2000, quando decine di milioni di nuovi clienti si sono collegati alla rete. Il governo ha aperto nuove istituzioni di mercato per fornire energia a questi cittadini. Questi mercati hanno funzionato?

Ci sono stati certamente alcuni dolori di crescita. Il sistema energetico precedente agli anni 2000 era in gran parte segregato per stato e regione. Un'eredità di questo sistema è stato l'enorme squilibrio regionale tra gli stati, creando la necessità di inviare energia da una parte all'altra del subcontinente. Il nuovo mercato dell'energia rifletteva questa necessità attraverso prezzi elevati nelle regioni a bassa potenza.

In un documento pubblicato di recente, l'affiliato di EGC Nicholas Ryan mostra che la congestione della rete elettrica esaspera il potere di mercato - il che significa che i venditori sono in grado di aumentare i prezzi con poco rischio di essere svenduti - nel mercato indiano dell'elettricità. L'articolo usa un modello economico per esplorare come gli investimenti in infrastrutture porterebbero un ritorno aumentando la concorrenza sulla rete. I risultati hanno rilevanza per la progettazione del mercato mentre l'India adotta ulteriori riforme per rifornire una crescente popolazione di consumatori sulla rete.

L'India ha intrapreso grandi riforme per introdurre i mercati dell'energia in un settore elettrico che prima era tutto controllato dallo stato.

Nonostante le carenze comuni, i costi marginali della fornitura di energia nel mercato indiano dell'elettricità sono relativamente bassi, suggerendo che i prezzi elevati occasionali sono dovuti all'esercizio del potere di mercato.

L'aumento della capacità di trasmissione ridurrebbe l'esercizio del potere di mercato ampliando la concorrenza nella rete elettrica indiana e aumentando il valore degli scambi nei mercati dell'energia dell'India.

Gli investimenti nella trasmissione possono diventare tanto più preziosi quanto più l'India adotta fonti di energia rinnovabili. In India, quasi un quarto della popolazione - circa 300 milioni di cittadini - non sono collegati alla rete elettrica, e per quelli che sono sulla rete, la domanda di energia supera di gran lunga l'offerta.

Nicholas Ryan, assistente professore di economia all'Università di Yale e un affiliato EGC, ha spiegato che i paesi che cercano di espandere l'elettrificazione devono scegliere se investire nella generazione - producendo elettricità dove è necessaria - o nella trasmissione, portando l'elettricità da dove è abbondante a dove è scarsa. La costruzione di infrastrutture energetiche può aumentare la trasmissione, ma i rendimenti di tali investimenti dipendono da come le imprese fissano i prezzi dell'energia in risposta.

L'India fornisce un ambiente utile per studiare questa domanda. Mentre lo stato domina ampiamente la produzione di energia, un cambiamento politico ha aumentato la quota di mercato dei fornitori privati dal 10 per cento a oltre il 30 per cento tra il 2003 e il 2013.

Ryan ha spiegato come un lavoro recente esplora le dinamiche di questo settore. "Il documento esamina come il nuovo mercato privato dell'energia in India sia stato in grado di abbassare i costi portando l'energia da un luogo all'altro, ma anche come il mercato sia stato limitato perché l'infrastruttura di trasmissione non è stata costruita per portare abbastanza energia da un luogo all'altro".

La congestione energetica può verificarsi quando la domanda di energia che libera il mercato supera la capacità della rete elettrica di una regione, obbligandola a importare elettricità da un'altra regione. In India, la rete è congestionata circa il 46% del tempo. Quando si verifica la congestione, il mercato day-ahead si regola separando tutte le regioni che sono vincolate all'elettricità e conducendo un ulteriore market-clearing sull'elettricità importata, aumentando o abbassando i prezzi fino a raggiungere una capacità adeguata.