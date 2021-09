La Gran Bretagna post-Brexit sul filo del rasoio economico

I dati usciti venerdì hanno mostrato che l'economia britannica è cresciuta solo dello 0,1% a luglio, e quel labbro superiore anglosassone, notoriamente rigido, sembra che stia iniziando a tremare.

La crescita di luglio è stata un decimo di quella del mese precedente, ma almeno c'è un piccolo avvertimento: giugno è stato il punto di arrivo di un secondo trimestre straordinariamente forte, che ha visto l'economia crescere del 5% mentre gli inglesi si sono tolti i cappelli a bombetta e hanno sciolto i capelli. Il problema è che le cose sono molto diverse da come erano allora: il governo ha ritirato varie misure di sostegno all'economia, la catena dell'offerta, devastata dalle perturbazioni, zoppica e la spesa dei consumatori è scesa a picco. E tutto questo prima che il paese entri nel profondo e buio inverno con la variante Delta a curiosare...

Si potrebbe pensare che la sterlina britannica si sia improvvisamente trovata il nemico numero uno venerdì mattina, ma gli investitori hanno effettivamente spinto la valuta più in alto rispetto al dollaro americano. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la Banca d'Inghilterra ha indicato che è pronta ad alzare i tassi d'interesse già a maggio del prossimo anno, il che renderebbe la sterlina molto più attraente per chiunque all'estero. Ma Goldman Sachs non è così sicura che la banca centrale seguirà effettivamente questo piano, dicendo che ritiene che qualsiasi aumento dei tassi sarà ritardato fino al 2023. E se l'economia continua a lottare per uscire dalla prima marcia, la banca d'investimento potrebbe avere ragione.

Una cosa dopo l'altra per il Regno Unito: il mercato immobiliare del paese è crollato in agosto, dopo che il governo ha revocato gli incentivi fiscali che aveva messo in atto al culmine della pandemia. Ma - e scusate per tutti voi speranzosi proprietari di case là fuori - potrebbe solo prendere un respiro: gli esperti si aspettano che i bassi costi di prestito, il risparmio spinto dal blocco, e la carenza di proprietà mantengano alti i prezzi degli immobili.