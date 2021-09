L'isolamento sociale rischio di morte per gli anziani

Gli adulti anziani socialmente isolati che entrano nelle unità di terapia intensiva (ICU) hanno più probabilità di morire e sono a maggior rischio di disabilità dopo la dimissione rispetto a quelli che sono più collegati alla famiglia e agli amici: lo dimostra un nuovo studio della Yale University.

Lo studio, pubblicato il 7 settembre sulla rivista Jama Internal Medicine, "illustra la necessità per gli ospedali di identificare i pazienti più anziani che mancano di reti sociali e collegarli con programmi progettati per fornire supporto agli individui isolati", ha detto il dottor Lauren E. Ferrante, un medico di cura polmonare e critica nella sezione polmonare, cura critica e medicina del sonno (Yale-PCCSM) alla Yale School of Medicine e autore senior del documento.

I pazienti sopra i 65 anni hanno maggiori probabilità di avere problemi funzionali come problemi di vestirsi o camminare dopo la dimissione da un ricovero che includeva un soggiorno in terapia intensiva. Più di uno su tre di coloro che sperimentano poche connessioni sociali muoiono entro tre anni dalla dimissione, un tasso da tre a cinque volte superiore alla popolazione generale di adulti anziani, i ricercatori hanno trovato.

"Il nostro lavoro si concentra sulla comprensione e sul miglioramento del recupero funzionale degli adulti più anziani che sopravvivono all'Icu", ha detto Ferrante, un medico di assistenza critica allo Yale New Haven Hospital. "Sappiamo da studi precedenti che gli adulti più anziani apprezzano l'indipendenza funzionale anche più del rimanere in vita".

In collaborazione con l'ex collega Jason Falvey, ora professore alla University of Maryland School of Medicine, Ferrante e il team di Yale hanno esaminato i dati dei pazienti che partecipano allo studio National Health and Aging Trends e che sono stati ammessi alle unità di terapia intensiva tra il 2011 e il 2018. Ai partecipanti sono state poste domande sulle loro interazioni sociali, come ad esempio se parlano con la famiglia o gli amici di questioni importanti, visitano i membri della famiglia o gli amici e partecipano a eventi sociali o in chiesa. I livelli di isolamento sociale sono stati classificati da 0 a 6.

Ogni aumento nei punteggi di isolamento sociale corrispondeva a un aumento del rischio di disabilità funzionale e di morte, hanno scoperto i ricercatori. Gli anziani più isolati socialmente avevano un carico di disabilità funzionale del 50% più alto nell'anno successivo al ricovero in terapia intensiva e un rischio di morte maggiore del 119%.

Dopo che i pazienti anziani sono stati dimessi, ha suggerito, il personale ospedaliero potrebbe assicurarsi che ricevano telefonate settimanali da volontari o organizzare il trasporto agli appuntamenti. Inoltre, gli assistenti sociali possono aiutare a iscrivere gli anziani in programmi che facilitano l'impegno sociale.

"L'ospedalizzazione può essere la nostra unica possibilità di identificare le persone che sono socialmente isolate", ha detto Ferrante. "In ospedale, siamo tutti consapevoli dei dettagli medici del paziente, ma dobbiamo essere più consapevoli anche della situazione sociale del paziente".