Il Duce cinese scatenato, ora smantella anche Alipay

La scure di Xi Jiping, il dittatore cinese, colpisce anche Alipay. La Cina ha annunciato i piani per smantellare l'app di pagamento Alipay lunedì, mentre la repressione del settore tecnologico del paese inizia davvero a lasciare il segno.

Alipay - che vanta più di un miliardo di utenti - è conosciuta come la piattaforma go-to per tutto, dall'ordinazione di cibo all'elaborazione dei pagamenti. Ora, però, potrebbe essere meglio conosciuta come l'ultima vittima del governo cinese, che ha cercato di limitare il potere delle aziende tecnologiche nel paese. E Alipay non era certo a corto di potere: la sua attività di prestito seriamente redditizia ha contribuito a emettere il 10% di tutti i prestiti non ipotecari della Cina nel 2020. Il governo, quindi, ha detto all'azienda di trasformare quel segmento in un'app completamente nuova, così come di consegnare i dati dei suoi clienti a una nuova azienda di credit-scoring che è in parte di proprietà - avete indovinato - del governo stesso.

Non commettete errori: questo è un gravissimo male per Ant Group, proprietario di Alipay, il cui business dei prestiti è stato un motivo chiave per tentare - e, uh, fallire - di quotarsi in borsa l'anno scorso. Questo rende un secondo tentativo piuttosto improbabile, almeno per ora. Ma è dura anche per Alibaba: il gigante dell'ecommerce - che possiede il 33% di Ant Group - ha visto le sue azioni cadere del 4% dopo l'annuncio di lunedì, il che significa che ora sono scese del 30% quest'anno. E poiché nessuno sembra essere al sicuro dal pugno di ferro cinese, anche un indice chiave che traccia i più grandi attori tecnologici in Cina è sceso del 2%.

La banca centrale cinese ha avvertito l'industria dei prestiti online quest'estate che le società di credito approvate dal governo alla fine avrebbero dovuto approvare ogni decisione di prestito che prendevano. Ora che è qui, però, i dirigenti dell'industria potrebbero essere nervosi: avranno costi extra sotto forma di outsourcing extra, e - se le società di credit-scoring timbrano meno richieste di prestito - potrebbero anche fare meno entrate.