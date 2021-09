Avviare un’attività non è mai stato alla portata di tutti come oggi. Ecco allora sette passi da seguire per avviare un business:



1 Partire dal mercato

Siamo abituati a pensare che per avviare un’attività si debba partire dal prodotto. Trovare l’idea geniale. È così che nascono prodotti che non interessano a nessuno. Il modo migliore è invece partire dal mercato. Meglio se lo conosciamo bene. Quali problemi o inefficienze ci sono attualmente? Ci sono desideri insoddisfatti? Cosa potremmo migliorare? Cosa manca? Colmare delle mancanze in un mercato ricco è il metodo più sicuro per ideare un prodotto di successo.



2 Modello di business

Innovare il modello di business può creare dei vantaggi determinanti per il successo di un’attività. Vediamo alcuni modelli.

- Product-as-a-service: invece del prodotto si vende un abbonamento. Netflix, prima che fosse la piattaforma di streaming che conosciamo oggi, ha innovato il settore del noleggio film con un abbonamento mensile invece del singolo noleggio. Ora la maggior parte dei servizi online sono in abbonamento. Non solo, anche la catena Pret a manger ha inserito un abbonamento mensile di 20 sterline per bevande quasi illimitate.

- Sequenza di prodotti: invece di un singolo prodotto possiamo creare un catalogo di prodotti dal prezzo crescente, per soddisfare le necessità dello stesso cliente.

- Freemium: è il mix tra free e premium. È un modello che offre un servizio gratuito e dei servizi aggiuntivi premium. È il caso di wordpress, la piattaforma che offre un blog gratuito o a pagamento se si vogliono degli upgrade.



3 Validazione

Prima di creare il prodotto è opportuno validare la nostra idea di business. È il momento di creare un prototipo. O, come si dice nella silicon valley, un “minimum viable product” (Mvp). Uno dei metodi di validazione più diffusi è la creazione di una pagina web (landing page) che descrive la soluzione che vogliamo creare come se già esistesse. E inserire la possibilità di prenotarsi per l’uscita del prodotto. Così possiamo misurare il reale interesse del mercato. Una volta validato il prodotto, si passa alla realizzazione o alla ricerca dei fondi.



4 Proiezioni

I business plan sono sopravvalutati: le cose non vanno mai come le abbiamo programmate. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a qualsiasi programmazione. Per capire se un business è interessante dobbiamo proiettarlo nel futuro: quanti prodotti possiamo vendere? A che prezzo? Con quali costi? Come fare a venderli? Immaginare dove vogliamo andare e tracciare una rotta per arrivarci è indispensabile per non navigare a vista.



5 Team

È scontato dirlo, ma avere l’idea non basta. Servono persone che sappiano realizzarla. In questa fase vanno cercati soci o collaboratori con cui avviare l’attività. Generalmente tendiamo a trovare persone simili a noi, perché sono quelle con cui ci troviamo meglio. Ma i team migliori sono composti da figure dalle competenze complementari. L’importante è che condividiate gli stessi valori, altrimenti si crea una bomba ad orologeria.



6 Marketing

Ora dobbiamo dare un’identità alla nostra attività. Quando si sceglie il nome, è meglio focalizzarsi sul suono e sulla semplicità. I brand che funzionano sono quelli che si racconta no meglio. Qual è la promessa? La parola chiave è “unicità”: non è importante essere migliori, ma differenti. Poi si passa al marketing operativo: sito internet, funnel, social media, pubblicità e così via.

7 Lancio

Eccoci alla fase più entusiasmante: mettere in mare la nostra nave. Qui la regola è semplice: a nessuno interessa del nostro prodotto! Ma come? Eh, sì. Non siamo Apple. Quindi? Meglio partire dall’idea. Dal famoso problema/desiderio del punto uno. Creiamo un evento, fisico o digitale. E una lista di attesa per gli interessati.