Mi consolo con la consolle

Dimenticate lo stereotipo del ragazzino in età pre-adolescenziale che smanetta tutta la notte su pc e console per giocare ai videogames preferiti. Oggi i giochi elettronici sono una realtà pervasiva che movimenta, nel mondo, circa 175 miliardi di dollari. Secondo un’analisi di Cross Border Growth Capital sono poco meno di tre miliardi i “gamer” nel mondo. Con il 2020 che ha fatto ovviamente da detonatore causa clausura forzata. E l’Italia? «Il giro d’affari nel Paese – spiega a Economy Marco Saletta (nella foto), presidente di Iidea (Italian interactive digital entertainment association), l’associazione che riunisce i player del settore – vale quasi 2,2 miliardi, con una crescita del 22% rispetto al 2019. Si tratta, ovviamente, di un risultato straordinario: mai in Italia si era superata la barriera dei due miliardi. E questo perché oggi il videogioco è il più trasversale tra i medium d’intrattenimento, quello che conta la platea più vasta». In effetti, sono poco meno di 17 milioni gli italiani che hanno scelto di giocare tramite console, pc o mobile. Si tratta di un numero sostanzialmente fermo, ma che ha visto aumentare il consumo pro-capite di videogames: siamo poco sopra le 8 ore a settimana. Il dato interessante è che, seppur con una prevalenza maschile, anche la componente femminile è piuttosto rappresentata, con 7,32 milioni di “gamer”. Per quanto riguarda le fasce d’età, la più rappresentata è quella tra i 15 e i 24 anni con quattro milioni di presenze, seguita a sorpresa dagli italiani tra i 45 e i 64 anni. Altro che giochi da ragazzi, dunque.

Ovviamente, il lockdown ha avuto un peso sostanziale. E la controprova arriva dal fatto che nei primi sei mesi di quest’anno la tendenza è stata di una progressiva diminuzione delle ore trascorse davanti ai diversi schermi. «I genitori si sono ritrovati a giocare con i figli – aggiunge Saletta – gli zii o addirittura i nonni con i nipoti. E questo, durante il lockdown, è avvenuto soprattutto in modalità virtuale. Mai come in questo caso l’assunto “distanti ma uniti” è stato preso alla lettera e la modalità multiplayer è decisamente decollata». Per giocare online, però, serve una connessione adeguata. La definizione video sempre maggiore delle più moderne console e pc impegna una banda dedicata di almeno 5 Mbit/sec. «Ma in realtà – chiosa il presidente di Iidea – per evitare fastidiosi “lag” (ritardi nel gioco, ndr) serve davvero una velocità significativa. Per questo siamo convinti che l’industria del videogioco possa avere un ruolo fondamentale nella digitalizzazione del Paese. E non è un caso che più di un operatore che offre fibra o banda larga stia iniziando a parlare della velocità anche in relazione ai videogame. Questo è un chiaro esempio di come il nostro comparto sia sempre più significativo anche a livello “macro”».

Un capitolo a parte dev’essere dedicato al mondo degli e-sport, vere e proprie competizioni tra gamer che vengono trasmesse dai canali broadcast tradizionali o su Youtube e Twitch. In Italia ci sono 1,6 milioni di persone che vedono eventi di questo tipo più volte alla settimana, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. Mediamente su Twitch si vedono 58 ore di questo tipo di contenuto. L’unico player televisivo tradizionale che ha provato a trasmettere questo tipo di contenuti è Sky, in collaborazione con la Lega Serie A. Si è trattato di una programmazione con un buon riscontro di pubblico, con un taglio prettamente sportivo che ha convinto gli appassionati. Chi sono i giocatori di e-sport in Italia? Si tratta di un pubblico principalmente maschile ma con una rilevante incidenza femminile (38%), con un’età media di 27 anni, ed uno status socio economico superiore alla media della popolazione. La spesa media mensile raggiunge i 64 euro e i prodotti verso cui c’è maggiore domanda sono gli accessori da gaming e articoli di merchandising o abbigliamento legato a giochi, team o leghe esports.

Nel 2020, a livello globale, gli e-sport hanno registrato circa un miliardo di ricavi e secondo le previsioni il segmento crescerà fino a 1,6 miliardi entro il 2024 ad un Cagr del 14,3%. Tra l’altro, già nel 2019, con oltre 100 milioni di spettatori live, il torneo online di League of Legends ha superato il Super Bowl (98 milioni) in termini di pubblico. Un successo che inevitabilmente trascina la crescita dei contenuti sponsorizzati, che rappresentano la maggior fonte di ricavi del settore con circa 584 milioni di dollari. A livello mondiale, secondo Cross Border Growth Capital, il 2020 è stato un anno proficuo anche in termini di visualizzazioni: Among Us, League of Legends e Fortnite sono stati i videogiochi più seguiti in streaming su Twitch, mentre YouTube ha registrato 100 miliardi di ore di visualizzazione su più di 40 milioni di canali di gaming attivi.

Il risultato è la nascita di un vero e proprio trend nella creazione di community: con più di 140 milioni di user mensili per Twitch e 100 milioni per Discord. E il risultato è che già oggi molte aziende stanno offrendo ai loro utenti una community con cui condividere, creare, giocare, e assistere a eventi live.

Tornando al nostro Paese, l’industria c’è, è viva, ma è ancora piuttosto piccola rispetto ai colossi internazionali. Sui 2,2 miliardi di fatturato complessivo del comparto, solo 100 milioni sono Made in Italy. «Facciamo ancora fatica – spiega Saletta – ma vediamo anche dei significativi fenomeni di crescita. C’è grande fervore, la creatività inizia a essere riconosciuta come un tema fondamentale e i nostri sviluppatori si stanno progressivamente affermando». Qualche numero: l’ecosistema italiano presenta il 73% degli studi di sviluppo presenti da oltre quattro anni sul mercato. Il 30% delle imprese ha almeno 10 dipendenti. I professionisti impiegati nella produzione di videogiochi in Italia sono oltre 1600, rispetto ai 1100 del 2018. Negli ultimi due anni il 35% delle imprese ha assunto nuovo personale, il 59% pianifica di farlo nei prossimi due anni.

Infine, quali sono i più significativi trend futuri? «In realtà ce ne sono diversi – conclude Saletta – a seconda delle diverse esigenze. Il primo è quello che potrebbe chiamare “all you can play”. Si tratta di abbonamenti mensili che offrono la possibilità di giocare a una molteplicità di titoli diversi, con un costo decisamente inferiore all’acquisto delle copie dei singoli game. Il secondo è una decisa stabilizzazione del numero di giochi prodotti dall’industry, dal momento che per lo sviluppo servono tra i due e i tre anni, ma un aumento del numero di titoli giocati pro-capite. Il terzo trend che osserviamo è quello delle console di nuova generazione che stanno ormai prendendo pieno possesso del mercato. E questo perché i prezzi sono più “democratici” di quanto non fossero anni fa. Infine, per quanto concerne le nuove tecnologie, riflettori puntati sulla realtà virtuale e su quella aumentata. Quest’ultima, in particolare, aveva un po’ rallentato nel suo sviluppo recente, ma ora si stanno studiando nuove applicazioni che dovrebbero spingerla nuovamente al top».