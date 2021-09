Con l’email marketing Trump aggira la censura e fa la guerra a Biden

«L'ex presidente americano Donald Trump, dopo essere stato bannato dai social network ha trovato il modo di ritornare all'attacco, più forte di prima, grazie all'email marketing», lo ha dichiarato Matteo Santiloni ai microfoni de “Non Aprite Quel La Porta”, programma radiofonico condotto da Michele La Porta e Massimiliano Niccoli, in onda su New Sound Level.

Secondo Santiloni, uno dei più importanti esperti italiani di copywriting e marketing persuasivo, l’ex presidente Trump, bloccato da Facebook, Twitter e Istagram, per non perdere i suoi elettori ha iniziato a scrivere loro inviando dalle due alle cinque mail al giorno. I bersagli delle sue missive sono la Cina e il presidente USA in carica Joe Biden senza dimenticare tutti i nemici storici. Le sue e-mail sono messaggi infuocati e polemici, dove usa un linguaggio forte e tagliente anche perché nella posta elettronica nessuno lo può censurare. Insomma, chi pensava di aver “ucciso” politicamente l’ex presidente, dovrà rivedere le proprie certezze. Trump non solo è vivo e vegeto ma è anche più di battagliero di prima. In più, in vista della prossima ricandidatura, in ogni mail che invia chiede anche una partecipazione economica per salvare nuovamente l’America. «Questa di Trump – ha concluso Santiloni – è anche una grande lezione per tutti gli imprenditori e i liberi professionisti: usate i social ma costruitevi un database di contatti ai quali scrivere quando volete e ciò che volete. Oggi la censura digitale è un problema serio che può colpire le aziende da un momento all'altro. Usate le e-mail in modo intelligente perché ancora oggi è lo strumento più diretto ed efficace per fare business. Il segreto è scrivere messaggi dove si uniscono informazioni e intrattenimento. Proprio come sta facendo Trump».