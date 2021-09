Yale: “C’è una microrete elettrica che collega il mondo!”

Una proteina simile ai capelli nascosta all'interno dei batteri serve come una sorta di interruttore on-off per la "griglia elettrica" della natura, una rete globale di nanofili generati dai batteri che permea tutto il suolo senza ossigeno e i fondali oceanici profondi, riferiscono i ricercatori di Yale nella rivista Nature.

"Il terreno sotto i nostri piedi, l'intero globo, è collegato elettricamente", ha detto Nikhil Malvankar, assistente professore di biofisica molecolare e biochimica presso il Microbial Science Institute al Campus Ovest di Yale e autore senior del documento. "Questi peli batterici precedentemente nascosti sono l'interruttore molecolare che controlla il rilascio dei nanofili che compongono la rete elettrica della natura".

Quasi tutti gli esseri viventi respirano ossigeno per liberarsi degli elettroni in eccesso quando convertono i nutrienti in energia. Senza accesso all'ossigeno, tuttavia, i batteri del suolo che vivono in profondità sotto gli oceani o sepolti sottoterra per miliardi di anni hanno sviluppato un modo per respirare "respirando minerali", come lo snorkeling, attraverso minuscoli filamenti proteici chiamati nanofili.

Proprio come questi batteri del suolo usano i nanofili per esalare l'elettricità, tuttavia, è rimasto un mistero. Dal 2005, gli scienziati avevano pensato che i nanofili fossero costituiti da una proteina chiamata "pili" ("capelli" in latino) che molti batteri mostrano sulla loro superficie. Tuttavia, nella ricerca pubblicata 2019 e 2020, un team guidato da Malvankar ha dimostrato che i nanofili sono fatti di proteine completamente diverse. "Questa è stata una sorpresa per tutti nel campo, mettendo in discussione migliaia di pubblicazioni sui pili", ha detto Malvankar.

Per il nuovo studio, gli studenti laureati Yangqi Gu e Vishok Srikanth hanno usato la crio-microscopia elettronica per rivelare che questa struttura di pili è composta da due proteine E invece di servire come nanofili stessi, i pili rimangono nascosti all'interno dei batteri e agiscono come pistoni, spingendo i nanofili nell'ambiente. In precedenza nessuno aveva sospettato una tale struttura.

Capire come i batteri creano i nanofili permetterà agli scienziati di adattare i batteri per eseguire una serie di funzioni - dalla lotta contro le infezioni patogene o i rifiuti biohazard alla creazione di circuiti elettrici viventi, dicono gli autori. Assisterà anche gli scienziati che cercano di utilizzare i batteri per generare elettricità, creare biocarburanti e persino sviluppare elettronica auto-riparatrice.