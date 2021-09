Xi Jinping adesso si fa pure la nuova Borsa di regime

Alla fine della settimana scorsa, il governo cinese ha annunciato i piani per lanciare una nuova borsa valori. E anche se non entrerà in funzione prima di qualche mese, vale la pena soffermarsi a ricordare la redditizia opportunità che ha accompagnato il lancio di nuove borse cinesi in passato...

Ci sono già alcune borse in Cina, tra cui lo Star 50, il ChiNext100, e il National Equity Exchange and Quotations (Neeq), che comprende oltre 7.000 azioni che rappresentano solo il 2% del valore totale di tutte le azioni cinesi.

E sono 66 di queste 7.000 aziende che formeranno la nuova borsa: il Neeq Select Layer. Valgono 29 miliardi di dollari, e la maggior parte di loro sono nei settori dei materiali e dell'industria:

Ma perché quest’iniziativa? Perché ci sono attualmente un sacco di piccole-medie aziende cinesi in fase iniziale che non soddisfano i requisiti per quotarsi nelle borse cinesi, il che significa che è più probabile che vadano all'estero - in particolare negli Stati Uniti - per raccogliere fondi. E, come abbiamo visto dalle recenti misure repressive, il governo cinese probabilmente preferirebbe mantenere l'innovazione e la proprietà intellettuale più vicino a casa. La speranza, quindi, è che questo nuovo scambio permetterà e incoraggerà le aziende cinesi più piccole a non muoversi.

In definitiva, la mossa dovrebbe essere positiva per le aziende cinesi e i loro investitori, anche se ci vorrà un po' di tempo per dare i suoi frutti. Il Comma 22, dopo tutto, è che i grandi investitori probabilmente non si ammasseranno nella nuova borsa fino a quando non diventerà abbastanza grande da giustificare il rischio. Ma se gli investitori possono vedere che la Cina è più utile che dannosa per le sue aziende, potrebbe ridurre la loro attuale paura di investire nel paese e dare una spinta alle azioni.

Le azioni delle 66 aziende che entreranno a far parte del nuovo indice cinese sono salite di oltre il 10% lunedì, e con quel rally nel retrovisore, si potrebbe pensare che non ci siano opportunità da cogliere.

Ma l'indice in realtà è destinato a continuare a performare bene anche quando sarà lanciato, sia perché gli investitori sono presi dall'ultima novità, sia perché riequilibreranno i loro portafogli per tenere conto di un nuovo scambio, sia perché i fondi di investimento passivi inizieranno a seguire il nuovo scambio. Questo è stato il caso ogni volta che una nuova borsa cinese è stata lanciata in passato. In più, questa volta, c'è una sorpresa: la prima lista di aziende che saranno incluse nella nuova borsa ha una valutazione attraente. È vero che si tratta di un rapporto prezzo-utile (P/E) di circa 32x, che non è né economico né costoso rispetto ad altre borse appena lanciate o al Csi 300, il principale indice del mercato azionario cinese: ma il tasso di crescita degli utili del Neeq Select Layer, che sta per essere formato, è di circa il 30% e lo colloca su un "Peg ratio" (P/E diviso per il tasso di crescita degli utili) di 1.1x. E mentre l'indice Star 50 è più attraente su questa misura, il Neeq Select Layer è più economico sia del ChiNext100 che del Csi 300.

Quindi, con la storia e la valutazione che sembrano favorevoli, il palcoscenico è pronto per un rally iniziale del nuovo indice cinese. Ora dobbiamo solo sederci e aspettare il suo lancio effettivo, insieme ai dettagli su come investire in esso...