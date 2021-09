Un rete-lampo potrebbe dare più sprint ai Bitcoin

È probabile che molti di voi lettori abbiano almeno un po' di bitcoin. Ma ecco una domanda: avete mai usato la criptovaluta OG - che, non dimentichiamolo, è stata progettata per "rendere i pagamenti più economici e veloci" - per comprare effettivamente qualcosa? No? Ebbene: l’idea della Lightning Network (Rete Lampo) potrebbe cambiare tutto questo, e se lo farà, il prezzo del bitcoin potrebbe raggiungere un nuovo livello...

La ragione principale per cui il bitcoin non è più ampiamente adottato come forma di pagamento è che non è neanche lontanamente veloce quanto sistemi tradizionali come Visa per le transazioni quotidiane, dall'acquisto del caffè mattutino al pagamento del biglietto dell'autobus.

Questo perché i minatori devono convalidare ogni transazione che avviene sulla blockchain, il che significa che un alto volume di attività può rapidamente impantanare il sistema. Quando ciò accade, i tempi di elaborazione possono diventare eccessivamente lenti e le commissioni di transazione proibitive. E naturalmente, più persone usano la rete, più questi problemi peggiorano.

Con la Lightning Network cambia tutto: rende le transazioni più veloci ed economiche, facilitando i pagamenti tra gli utenti e permettendo al bitcoin di diventare un'alternativa a tutti gli effetti ai sistemi di pagamento esistenti.

Ma come funziona la Rete Lampo? Dal momento che mantenere una registrazione di ogni singola transazione sulla blockchain è così dispendioso in termini di tempo, la Lightning Network aggiunge un secondo strato in cima alla blockchain di bitcoin e sposta effettivamente alcune di queste transazioni fuori dalla catena. Questo permette agli utenti di creare canali di pagamento privati tra di loro.

Ciò offre ha due benefici. In primo luogo, queste transazioni fuori dalla catena possono essere effettuate più velocemente ed essere meno costose, e possono essere divise in importi più piccoli. Questo potrebbe rendere l'acquisto di una tazza di caffè pagando in bitcoin una realtà. In secondo luogo, quest’innovazione "libera spazio” sulla blockchain, il che rende l'intero processo più efficiente per le altre transazioni più grandi che richiedono sicurezza sulla catena.

È importante capire che mentre la rete bitcoin e la Lightning Network sono due reti distinte, sono comunque collegate. La Lightning Network è essenzialmente come un conto aperto in un bar, che tiene traccia di tutti i tuoi acquisti. È solo quando chiudi il conto alla fine della serata che il totale viene calcolato e trasmesso alla blockchain bitcoin, dove il pagamento effettivo viene effettuato e registrato.

Dato che l'argomento principale per comprare bitcoin fino ad ora è stato che è una forte riserva di valore, la transizione del bitcoin in un mezzo di pagamento potrebbe portare la criptovaluta ad un livello completamente nuovo. Potrebbe anche fornire alcuni significativi benefici positivi a chiunque sia escluso dai sistemi di pagamento tradizionali, o a coloro che vivono in paesi che soffrono di iperinflazione. Questo porterebbe il bitcoin più vicino a ricostruire effettivamente il sistema attuale in un modo più equo e accessibile.

Quindi, se la Lightning Network può mantenere la sua promessa, il prezzo del bitcoin dovrebbe probabilmente essere scambiato ad un livello molto più alto di quello attuale.

Ma mentre ha il potenziale per essere un game-changer, la Lightning Network non è ancora un prodotto finito, e molti fattori rischiano di ostacolare i suoi sviluppi. Per cominciare, l'uso della rete richiede un alto know-how tecnologico, anche per gli standard degli sviluppatori. In secondo luogo, le transazioni avvengono al di fuori della sicurezza della blockchain, il che significa che sono più a rischio di un attacco malevolo. In terzo luogo, non è l'unica soluzione al problema dello scaling, e un concorrente nel mondo in rapida evoluzione della crittografia potrebbe rapidamente rubare il primo posto di Lightning Network.

La tecnologia ha ancora molto da dimostrare, quindi è importante non vendere la pelle dell'orso prima di uccidere la bestia. Finora, tuttavia, è stata davvero impressionante: dalla partnership di Lightning Strike con il governo di El Salvador, alle voci che Twitter sta per accettare transazioni Lightning. Tutto ciò suggerisce che la rete Lightning è sulla strada giusta per ottenere una più ampia accettazione.