Pnrr, primi finanziamenti in Italia, il ruolo di Aifi

Lo scorso 13 agosto 2021, la Commissione europea ha erogato all’Italia a titolo di prefinanziamento 24,9 miliardi di euro (il 13% dell’importo totale stanziato). L’obiettivo è dare impulso all’attuazione delle misure fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

La Commissione autorizzerà l’erogazione di ulteriori fondi in funzione della realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel Pnrr italiano. L’Italia dovrebbe ricevere complessivamente 191,5 miliardi di euro nel corso della durata del piano nazionale (122,6 miliardi di € in prestiti e 68,9 miliardi di € in sovvenzioni).

In particolare, i progetti che beneficeranno dei finanziamenti riguardano:

transizione green, per tale obiettivo sono stanziati 32,1 miliardi di euro;

transizione digitale, al quale sono dedicati 13,4 miliardi di euro;

resilienza economica e sociale con 39,7 miliardi di euro (26 miliardi di euro + 3,7 miliardi di euro).

Aifi sta seguendo i temi che riguardano più da vicino la nostra industry, con particolare riferimento al supporto agli investimenti dei fondi privati in Pmi e in infrastrutture.