Alfa Romeo Giulia GTAm: la berlina estrema del Biscione

Alfa Romeo ha presentato ufficialmente Giulia GTA e GTAm, versioni prestazionali in serie limitata di 500 esemplari, pronte a diventare subito dei pezzi da collezione, oltre che delle instant classic. Grazie anche alla collaborazione con Sauber Engineering, i tecnici della Casa italiana hanno lavorato moltissimo su tre aspetti: aerodinamica, peso e potenza. La carreggiata allargata di 5 cm è solo uno dei risultati di questo lavoro, che vede moltissime appendici aerodinamiche sopra e sotto la carrozzeria, uno splitter estraibile e un alettone regolabile in quattro posizioni per la GTAm. Completa un aspetto super aggressivo, il doppio terminale di scarico centrale firmato Akrapovic e i cerchi monodado da 20”. Oltre ai due posti secchi dedicati alla GTAm con la rollcage posteriore, nell’abitacolo spicca l’uso massiccio di Alcantara e tanta fibra di carbonio.

Il risultato, in termini di peso, fa segnare 1.520 kg, mentre la potenza sale da 510 a 540 CV per prestazioni esaltanti: 3,6 secondi per lo 0-100 km/h e una velocità massima di 300 km/h.