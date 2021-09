La crisi imposta dalla pandemia ha accelerato e in alcuni casi rivoluzionato la forma e la modalità di fruizione dei luoghi urbani. Negozi, ristoranti, spazi di intrattenimento, ma anche aree benessere e per la salute personale hanno dovuto cambiare le loro modalità di accoglienza a livello fisico e digitale, per essere più attrattivi, competitivi e rispondenti alle nuove esigenze di vita.

Nhood ha deciso di essere parte attiva in questa trasformazione. A sua volta è cambiata: da player primario nel settore commerciale, si è specializzata nei servizi di consulenza e nella progettazione di interventi di riqualificazione urbana, affermandosi tra i principali attori dell'industria immobiliare in Italia.

Per farlo, la società ha fortemente investito nell’attrarre talenti specializzati in ambiti specifici - come il Food&Beverage, l’Approvvigionamento Energetico, il Leasing consapevole, la Security & Safety, la Comunicazione digitale, il Data Analysis, il Project Management focalizzato sulla riqualificazione urbana a 360 gradi – le cui competenze sono al servizio sia della trasformazione dei circa 50 asset commerciali gestiti in Italia, sia nella generazione di nuovi ambienti urbani.

Con l’inserimento di nuove figure altamente qualificate come queste, oggi Nhood offre un contributo trasversale e innovativo nella costruzione e riqualificazione di luoghi di vita, per farli diventare più accessibili, inclusivi, sostenibili, e rispondenti alle esigenze delle amministrazioni locali, dei cittadini di oggi, ma anche delle generazioni a venire.

Nhood diventa partner e consulente per i player del real estate affiancandoli nella scelta di soluzioni innovative

Con approccio pionieristico, Nhood è stato infatti il primo player del settore ad introdurre la figura di Food Strategy & Development Manager. In questo modo offre nuovi servizi di consulenza “tailor-made” – dall’ideazione di food concept all’erogazione di servizi accessori più innovativi - dedicati alle strategie legate al mondo della ristorazione, che rispettino i trend di mercato ma anche il bacino di riferimento. Con questo supporto specialistico, l’azienda ha l’obiettivo di aumentare l’attrattività dei punti ristorativi, massimizzare il loro ritorno economico e rendere gli spazi, esistenti e futuri, una destination e un punto di aggregazione per le comunità.

Comunità che l’azienda conosce anche grazie al lavoro di professionisti del Data Analysis & Intelligence e dei New Services, ai quali Nhood offre raffinati strumenti di analisi e ricerca ed evolute meccaniche di comunicazione, per convertire l’importante mole di dati raccolti e monitorati in preziose informazioni su clienti, propensioni e abitudini di consumo, fino a poter produrre analisi di potenziale e modelli predittivi.

Un profitto che deve essere sempre sostenibile in ambito ambientale, sociale, economico. Per questo diventano fondamentali i dipartimenti E-procurement e Facility Management evoluti, in grado di affiancare i clienti nell’iter di fornitura efficiente e consapevole e nella progettazione, pianificazione ed erogazione di tutti quei servizi che rendono gli asset immobiliari luoghi performanti, sicuri e a impatto positivo.

Attraverso il servizio di Tenant Representation, Nhood diventa partner e consulente per i retailer, affiancandoli nella scelta di soluzioni immobiliari innovative, in risposta ai loro obiettivi di business; mentre con la figura di New Concept Development Manager stringe sinergiche collaborazioni con i principali player di ogni settore - studi di progettazione e design, società di consulenza specializzate nell’ingegneria civile, ambientale e dei trasporti, aziende che operano nel campo energetico e nella comunicazione, università, associazioni ed istituzioni - che con l’azienda condividono la volontà di realizzare spazi evoluti e integrati nel territorio, pensati per mettere in connessione le persone e soddisfare i bisogni dei cittadini.