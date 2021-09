Europa, da Kabul suona la sveglia: è l'ora dell'indipendenza tecnologica

Che c’entra la precipitosa quanto tragica ritirata degli Stati Uniti dall’Afghanistan con il ritardo dell’Europa nello sviluppo dell’intelligenza artificiale? C’entra eccome: è quel che ha spiegato il ministro francese dell’economia e delle finanze Bruno Le Maire, in un intervento non banale al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Per Le Maire, ritrovarsi i talebani a Kabul dopo 20 anni dall’attacco alle torri gemelle è una disfatta che deve suonare come una sveglia per tutti. Ma soprattutto per l’Europa, che deve dimostrare di non essere solo un grande e ricco mercato unico, ma anche un’entità politica che può diventare una terza superpotenza tra Cina e Stati Uniti. Ma, ha scandito il ministro francese dell’economia, «non ha alcun senso parlare di sovranità politica se non si dispone dell’indipendenza tecnologica».

Per Le Maire, l’Europa ha bisogno di una strategia di lungo termine nell’innovazione di punta, basata su tre pilastri: la selezione dei settori prioritari, dall’intelligenza artificiale ai semiconduttori, dallo spazio all’aeronautica, dalle biotecnologie alla farmaceutica; la creazione del mercato unico dei capitali e il completamento dell’unione bancaria, in modo da creare massicci investimenti a lungo termine; l’integrazione e diversificazione delle filiere tra diversi paesi europei. Sogni di fine estate di un accanito europeista? Può darsi, ma diversi fattori spingono nella direzione indicata da Le Maire. Il ritardo tecnologico rischia oggettivamente di fare dell’Europa un continente ancora più vecchio. E come dice lo stesso Le Maire, nessun Paese europeo da solo ha le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per essere competitivo in tutti i settori chiave.

Da un punto di vista geopolitico e al contempo economico, l’isolazionismo statunitense (non “neo” perché lo stesso Biden da vice di Obama è stato artefice della politica di reshoring che ha emanato centinaia di barriere tariffarie e non) costringe di fatto l’Europa a un ruolo più unitario e attivo. E la stessa Brexit, pur avendo provocato ingenti danni, come quelli all’export italiano, ha tolto di fatto un ostacolo a una maggiore cooperazione tra i principali paesi europei, a cominciare - come specifica lo stesso Le Maire – da Francia, Germania e Italia.

Certo gli ostacoli non mancano. Basti pensare all’ipotesi secondo la quale l’eventuale vittoria alle elezioni tedesche dell’Spd di Olaf Scholz porterebbe al governo una coalizione “semaforo” (rossa, verde e gialla, ovvero socialdemocratici, verdi e liberali) e, paradossalmente, al ministero delle finanze Christian Lindner, capo della Fdp, uno che spara contro gli alti debiti degli altri Paesi europei, il pericolo di un’inflazione eccessiva, le politiche straordinarie della Bce. Eppure se l’Europa non si muove con decisione una volta per tutte, integrando il Recovery Plan dei diversi Paesi in un’ottica continentale innanzitutto in chiave tecnologica, il semaforo della competizione con Cina e Stati Uniti rischia di essere rosso per l’intero continente.