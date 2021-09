I giovani vogliono mangiare “sostenibile”E la filiera potrà soddisfarli senza perderci

La sensibilità degli italiani verso un’alimentazione sostenibile, costituita da cibi e bevande prodotte secondo i criteri che l’Onu ha definito ormai vent’anni fa, è nettamente cresciuta. Ma se nelle fasce più anziane della popolazione il primo criterio di scelta nell’acquisto di un alimento resta il rapporto qualità-prezzo (41,7%), tra i consumatori più giovani, nella fascia anagrafica 24-34 anni, si guarda meno agli euro (21%) e si fa molta più attenzione all’origine del prodotto (30%) e, appunto, alla sostenibilità (6,7%). Però, se si approfondisce l’analisi interpellando con maggior precisione il gruppo di coloro che, tra tutte le fasce d’eta, danno importanza alla sostenibilità di un cibo per sceglierlo, ecco che si scopre la “bella notizia”, che cioè il sovraprezzo accettabile in nome di questo valore è consistente: anche il 50% o più.



Sono alcuni dei risultati di una ricerca esclusiva presentata da Economy Group – la casa editrice che pubblica i mensili Economy ed Investire – nella giornata inaugurale del Cibus 2021 e realizzata dalla Makno col titolo “Gli italiani e la sostenibilità dei prodotti alimentari - Atteggiamenti comportamenti e desideri”, di Mario Abis e Angela Airoldi: “Dunque se consideriamo il tema fondamentale del non-inquinamento, l’attenzione ai rifiuti e gli sprechi da contenere – ha sintetizzato Abis - l’attenzione in generale di tutti i consumatori è molto elevata”.



Ed è realmente una prospettiva decisiva, questa della sostenibilità come risorsa, per tutti gli operatori della filiera, rappresentati all’evento da un panel di alto livello: dal presidente di Fiere di Parma, il professor Gino Gandolfi (“Questo tema è di tale rilevanza che il Cibus non poteva non occuparsene”) al presidente della Coldiretti Ettore Prandini (“Se guardiamo all’andamento del consumo di suolo in Itala, dobbiamo constatare che negli ultimi anni è aumentato, e non diminuito”).

Numerosi e di alto livello, poi, gli interventi degli operatori.



Per Marco Farchioni, responsabile R&S del Gruppo Farchioni 1780, una grande necessità è quella di riscoprire, aggiornandola, l’antica “economia contadina”, che insegna a non sprecare e a ripensare i prodotti in modo davvero compatibile con la natura e le sue prerogative. Per Raffaele Pezzoli, co-founder & ceo di Raytec Vision, essere sostenibili è un costo che però alla lunga ripaga: e la tecnologia può fornire un aiuto determinante. Giovanni Sorlini, head quality, assurance, environment di Inalca (Gruppo Cremonini) siamo agli inizi di una nuova rivoluzione industriale, che ha l’obiettivo di “far stare meglio le persone” e deve avere “una sua grammatica, sue regole metriche e numeri che consentano di contrapporsi a narrazioni facili”.



“Noi crediamo che il consumatore chieda ai marchi di impegnarsi seriamente edi non tradire”, ha sottolineato Luciano Pirovano, global sustainable development director della Bolton Food SpA (tonno Rio Mare), mentre il presidente di Assobirra Alfredo Pratolongo, ha sottolineato che “oggi le persone hanno cambiato idea e vogliono molto di più rispetto al passato”, e il settore birraio lo ha capito, “dimezzando in pochi anni le proprie emissioni di CO2 e riducendo del 36% i consumi di acqua”. Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia, ha respinto l’antinomia prezzo-sostenibilità, sottolineando come “la sostenibilità non deve essere un plus per chi ha più soldi ma dev’essere benefit per tutte fasce reddito”. Il direttore comunicazione e relazioni esterne Centromarca Ivo Ferrario ha fatto sapere che, tra le 200 grandi aziende di marca associate, “il 57% diffonde un bilancio di sostenibilità, contro una media italiana del 19%, e il 65% delle industrie che rendicontano dichiara i suoi impegni futuri, indicando obiettivi quantitativi misurabili”.



Infine Filomena Maggino, coordinatore del dipartimento per il Benessere Integrale della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Santa Sede, ha sottolineato come “gli eventi dell’ultimo anno e mezzo hanno dimostrato che non aver messo benessere cittadini al centro delle decisioni ha portato la nostra società a un tale punto di fragilità che un evento grave come il Covid si sia trasformato in un’assoluta emergenza”, e che quindi il cammino della sostenibilità è anche un’esigenza di prevenzione e tutela del pianeta e dell’umanità.



Nelle sue conclusioni, Ettore Prandini – presidente di Coldiretti – ha sottolineato come “se guardiamo alle sfide degli obiettivi europei, se non avremo sostanza organica sostitutiva della chimica nella nostra filiera, a cominciare dalla concimazione, non potremo raggiungere i risultati. Quindi l’impegno sull’economia sostenibile e circolare dev’essere integrale, dalle fasi produttive all’imballaggio, affinchè da qua al 2030 si raggiungano gli obiettivi della sostenibilità e, insieme, non ci sia più fame nel mondo”.