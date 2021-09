La forza del passaparola di nuova generazione

Il settore pubblicitario è in una fase di forti cambiamenti ed è sempre più difficile misurare la reale efficacIA delle azioni di PROMOZIONE E comunicazione che si intraprendono, a maggior ragione per le piccole imprese, che spesso non hanno grandi budget da investire. Anche perché i costi pubblicitari stanno aumentando in modo esponenziale con costi per click negli ultimi due anni su social come Facebook duplicati, con prospettive future non proprio incoraggianti. Un’interessante idea imprenditoriale proprio per queste aziende e non solo l’ha messa a punto Oscar Dalvit, fondatore di Migastone, specializzata nella creazione di applicazioni mobile professionali, e autore del libro Up App selling, che ha ideato Segnalazione Vincente. «Un metodo», ci spiega, «testato e replicabile, in grado di creare una rete di persone che portano un’infinita quantità di clienti referenziati e in target, per i quali vengono ricompensati solo ad affare incassato e concluso».



Oscar, detta così sembra il classico passaparola...

In effetti Segnalazione Vincente prende il più grande e vecchio sistema per farsi pubblicità, ma lo porta a un livello superiore. Tutto parte da una App per iPhone e Android che costruiamo per ogni cliente e pubblichiamo su Apple Store e Google Play: questa tecnologia unita a una academy di marketing relazionale avvia in ogni azienda un nuovo modo di acquisire clienti.

Con quali vantaggi?

È un’operazione win win sia per le aziende, che abbattono le spese pubblicitarie e riescono a trovare nuovi clienti referenziati direttamente sul proprio smartphone, sia per chi fa la segnalazione, per la quale riceve un compenso.

Quanto si guadagna mediamente?

La provvigione viene definita da ogni singola azienda, dal 2020 – su www.acquisizionevincente.com tutte le informazioni specifiche – abbiamo aiutato aziende in una miriade di settori, oltre 150 in ambito immobiliare, creando per loro App dedicate. Solo per fare qualche esempio, “Professionisti Immobiliari”, del Trevigiano, e “Alessandra Dalpozzo”, del Bolognese, permettono, se la vendita va a buon fine, di guadagnare 500 euro per la segnalazione di un amico o un conoscente che vuole vendere casa. Ma non c’è solo l’immobiliare. Per esempio, L’App “Metodo Vics”, studio commercialista attivo da remoto in tutta Italia, paga fino a 2.000 euro i propri segnalatori di persone che vogliono avere un commercialista 100% digital a portata di click. O ancora, le App “Crc Reddito Più”, dove si ricevono 50 euro per la segnalazione di persone che vogliono risolvere il problema di essere nelle liste dei cattivi pagatori, e “Bloo Network”, che paga fino a 500 euro se si invita qualcuno a scoprire come bere acqua cristallina e alcalinizzata.

Altri settori che utilizzano il vostro metodo?

La formazione professionale: l’App “Formiamoci” riconosce il 10% ai segnalatori di persone interessate a corsi accreditati regionali. Oppure le App “Camper Business”, che dà 100 euro ai segnalatori che consigliano noleggio o acquisto di camper, “Dms Network”, che aiuta gli imprenditori a scoprire se la propria banca ha effettuato addebiti non in regola con la legge tramite un check-up gratuito delle proprie posizioni, e “Liquidazione Vincente”, che paga fino a 5.000 euro per segnalazioni andate a buon fine a persone che hanno avuto un incidente stradale e cercano assistenza legale gratuita per ottenere un giusto risarcimento danni. Beh, e poi ci siamo ovviamente anche noi, che paghiamo i nostri segnalatori da 400 euro in su se ci presentano, tramite l’App Segnalazione Vincente scaricabile dagli store, aziende interessate a conoscere il nostro metodo.

Può accedere al vostro servizio qualsiasi tipo di azienda?

Quelle che hanno almeno 50, 100 euro in controvalore di budget da riservare al proprio segnalatore per ogni affare concluso. Di solito la provvigione rappresenta il 10% del prodotto o servizio venduto. C’è da considerare che grazie al bando nazionale Formazione 4.0 riusciamo a far ottenere alle aziende dalle 3 alle 5 volte di quanto investito in Segnalazione Vincente in contributi a fondo perduto scontabili su F24. Abbiamo comunque preparato un test gratuito di 10 domande da compilare online su www.segnalazionevincente.com per capire se si è in target e quanto si potrebbe accrescere il proprio business tramite il nostro metodo.



www.segnalazionevincente.com

www.acquisizionevincente.com