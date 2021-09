Il benessere è la chiave(tta) del successo

Gli ingredienti ci sono tutti: la grande disponibilità di spazi commerciali, la crescita del risparmio privato, l’attenzione al benessere e la voglia di “far da sé” o diversificare gli investimenti. Quella che -se possiamo dire così- si sta abbattendo sulla penisola è una sorta di “tempesta perfetta”, che farà uscire dalla tana molti, moltissimi aspiranti imprenditori, manager in cerca di riscatto ed investitori che ambiscono a format solidi con ritorni rilevanti. Se al mix aggiungiamo anche la forza di un brand unico al mondo, con un modello di business vincente, l’investimento è servito. «Ed ecco che dopo la tempesta, si intravedono i primi raggi di sole», esordisce così Roberto Ronchi, Chief Operating Officer di Anytime Fitness Italia, il brand che contraddistingue le palestre, o meglio, i club, aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, accessibili in qualunque momento ed in ogni parte del mondo grazie ad un’unica chiavetta che viene fornita ai clienti in fase di iscrizione.

Ronchi, lei esibisce un sorriso rassicurante e tanta determinazione nello sguardo. Ma i lockdown non sono certo stati una passeggiata.

Il Covid è stato un banco di prova durissimo per tantissimi settori, tra cui il nostro. Ma allo stesso modo ha rappresentato anche una sorta di rivoluzione che ha rimesso al centro dei bisogni imprescindibili quali benessere, cura della persona e voglia di imprenditorialità. Ed è proprio seguendo questa tendenza che Anytime Fitness ha saputo consolidare il proprio posizionamento di mercato ed amplificare il vantaggio competitivo nei confronti di altre realtà concorrenti. Certo, durante i lockdown delle palestre s’è sentita molto la mancanza.

E i gestori di club e palestre sono stati messi in ginocchio dai provvedimenti di chiusura.

Ma l’opportunità di poter contare su un brand globale come Anytime Fitness, leader nello sviluppo di palestre in franchising, ha fatto la differenza. Eccome se l’ha fatta! Gli affiliati hanno potuto sfruttare la forza di un marchio internazionale che sviluppa le soluzioni migliori per anticipare i bisogni di un mercato in continua evoluzione e che pone il consumatore al centro del proprio business.



Anytime Fitness è l’unico franchising presente in tutti i 7 continenti ed è la catena del fitness che cresce più velocemente al mondo.

Siamo presenti in 37 Paesi con oltre 4.900 palestre, il tasso di crescita globale del marchio è impressionante: la media è di una nuova palestra aperta al giorno.



E in Italia?

Oggi Anytime Fitness conta 31 club in Italia, distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria ed Abruzzo. Il piano di espansione, nonostante la crisi, prevede uno sviluppo esponenziale nei prossimi 2-3 anni, con diverse nuove aperture già programmate entro la fine dell’anno.

Per espandere la rete serve la “materia prima”: gli affiliati. Qual è il segreto per coinvolgerli efficacemente?

Qui in Anytime Fitness offriamo al nostro partner tutto il supporto necessario per intraprendere un’attività stabile e redditizia che non rappresenta un impegno totalizzante e gli permette di continuare a coltivare i propri interessi, beneficiando di un supporto a 360 gradi in ogni fase del business.



La formula Anytime Fitness cosa prevede esattamente? Non tutte le location sono adatte.

Viene garantito supporto iniziale nella ricerca della location più adatta ai parametri “Anytime” e, nel caso in cui il franchisee abbia già delle proposte, si procede con un’attenta analisi di geo-marketing che possa evidenziare punti di forza e criticità del territorio. Ciò definito, si avanza con la fase progettazione e design attraverso professionisti del settore che si assicurano di rendere funzionali le linee guida imposte dalla casa madre e adattarle al mercato di riferimento.

E per quanto riguarda l’avviamento?

Anytime Fitness assicura inoltre un supporto per la promozione del centro e per la strategia di marketing generale da attuare, sia in fase di prevendita che dopo l’apertura.

Poi c’è l’immancabile capitolo della formazione.

Il training e l’aggiornamento continuo dello staff tecnico e commerciale rappresentano delle prerogative imprescindibili del nostro format di business. Il franchisee è inoltre facilitato nella gestione del proprio business attraverso un portale intuitivo che permette la gestione del club anche da remoto.

A che tipo di investitore vi rivolgete?

L’offerta di affiliazione si rivolge a imprenditori - non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness -, manager, professionisti ed ex-sportivi che vogliano avviare in prima persona, o in società, un nuovo business che migliori la loro vita.

Migliori quanto?

Nel 60% dei casi questo format, caratterizzato da solidità finanziaria e grande stabilità del network, ha consentito ai franchisee di tutto il mondo di diventare proprietari di più di tre palestre ed al 44% di essi di superare addirittura i 5 club.

E il ritorno sull’investimento?

Rappresenta uno dei punti di forza del nostro modello di business. Ad oggi offriamo al mercato un prodotto che assicura una competitività tra le più interessanti che si possono trovare sul panorama italiano. Anytime Fitness è una vera e propria opportunità per il futuro, rappresentata da un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto.

Sull’altro piatto della bilancia, ci sono gli abbonati. Che tipo è l’utente dei club Anytime Fitness?

I nostri club sono pensati affinché tutti, a ogni età, possano trovare la risposta più efficace all’allenamento di cui hanno bisogno. sono particolarmente apprezzati per il design moderno ed elegante, i servizi all’avanguardia, gli avanzati sistemi di sicurezza con video-sorveglianza attiva h24 e i macchinari di ultima generazione, che rendono la fitness experience ancora più interattiva e coinvolgente.

Insomma, Anytime Fitness è una palestra davvero per tutti...

I corsi spaziano dal mondo aerobico a quello anaerobico e l’area funzionale è equipaggiata con tutto ciò che serve. L’App Anytime Fitness, ad uso esclusivo dei soci, permette inoltre di programmare i propri allenamenti, allenarsi da remoto con il proprio coach e monitorare performance e miglioramenti. Il nostro format offre servizi di alta qualità a prezzi equilibrati, garantendo ai clienti standard elevati al miglior costo.

sales@anytimefitness.it

+39 02 49537611

www.anytimefitness.it