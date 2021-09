La trasparenza che conquista il mercato

Si sa, burocrazia e poca trasparenza sono tra gli annosi problemi dell’Italia, a maggior ragione in un campo, quello delle bollette di luce, gas, telefonia e connessione internet che spesso contengono voci di spesa un po’ nebulose e si trasformano in veri e propri rompicapi. Per far fronte a questo tipo di problemi e dare una mano ai consumatori, siano essi privati o aziende, ma anche per offrire una consulenza qualificata per la scelta delle soluzioni più vantaggiose e in linea con le proprie esigenze in campo energetico, telefonico e internet, è nata a Padova Agenzia Nord-Est su iniziativa nel 2019 di Andrea Socche (nella foto) e Francesco Giuliani. Una realtà imprenditoriale multibrand in forte crescita che in due anni già conta oltre 5.000 clienti soddisfatti e una fitta rete di agenti e consulenti giovani, dinamici e competenti che opera soprattutto in Triveneto ed Emilia Romagna, ma che si sta via via espandendo anche nel resto del territorio nazionale, non a caso alla ricerca di nuove partnership e di investitori che credano nel progetto e siano per questo disposti a investirvi per farlo crescere ancora di più.

«Essendo multibrand – lavoriamo infatti con diciotto operatori, di cui dodici energetici e sei telefonici – offriamo il valore aggiunto di conoscere molto bene il mercato, che ci consente di dare consulenze su misura, oserei dire sartoriali, tali da trovare le soluzioni più adatte ai nostri clienti con conseguente taglio dei costi e, soprattutto nel caso delle aziende, maggiore efficienza per il proprio business», spiega a Economy Andrea Socche.

Il founder Andrea Socche e il suo team mettono a disposizione il loro know-how per soluzioni top agli utenti consumer e business

Cosa non da poco visto il rincaro generalizzato delle bollette cui stiamo assistendo negli ultimi tempi e il mare magnum di proposte che troppo spesso nascondono sorprese non proprio piacevoli. Almeno per i non addetti ai lavori. La forza della proposta di Agenzia Nord-Est, che si pone come intermediaria tra gli operatori e il cliente, oltre che nella customizzazione, sta nell’offerta di tutta una serie di servizi accessori per far fronte a qualsiasi problematica legata alle forniture di energia, telefono e internet, che consente di risparmiare denaro, tempo ed energie legate, per esempio, anche alle incombenze burocratiche e di gestione delle proprie utenze: dalla lettura e controllo delle bollette telefoniche e di luce e gas all’installazione di contatori, caldaie, colonnine elettriche e impianti fotovoltaici, nuove linee telefoniche e internet, passando per l’assistenza nel cambio di operatore (switch). Una consulenza insomma a 360 gradi e per la quale il cliente non paga nulla, in quanto il guadagno per Agenzia Nord-Est proviene direttamente dagli operatori con cui lavora. Un modus operandi che evidentemente piace, a giudicare anche dai numeri e dalla risposta del mercato, visto che l’azienda lo scorso anno ha fatto registrare una crescita del 20% in pieno periodo pandemico. «Il nostro obiettivo», spiega Socche, «è quello di diventare noi stessi un operatore energetico con un nostro proprio brand che, grazie al know-how e agli alti standard ottenuti giorno per giorno imparando anche dagli errori altrui, possa proporre le migliori offerte di luce, gas, telefonia e internet ai nostri clienti e rispondere al meglio alle loro esigenze. Per questo non ci fermiamo mai e siamo sempre alla ricerca di nuovi servizi utili da offire ai nostri clienti. Ora, per esempio, stiamo lavorando a un progetto per noi molto importante di cui abbiamo da poco depositato il brevetto e che andremo poi presentare agli operatori energetici: un sistema che renda più semplice e trasparente la lettura delle bollette, accessibile così davvero a tutti. Perché al giorno d’oggi vince soprattutto la chiarezza».



www.agenzianordest.com