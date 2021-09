Mentre tutto il mondo cerca di uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia, all’export tricolore è affidata la speranza di contribuire alla crescita del Pil del nostro Paese permettendoci di guardare con ottimismo al prossimo futuro. E se l’export del primo trimestre del 2021 ha già dato segnali di dinamicità, registrando un +4% rispetto al 2020, sono ancora tante le difficoltà incontrate dalle imprese nei mercati esteri. In primis, gli elevati costi dei trasporti e della logistica, in alcuni casi triplicati in pochi mesi, che riducono i margini e complicano la conclusione degli scambi commerciali. Se a questo si sommano, le croniche debolezze strutturali del nostro sistema produttivo e di quelle infrastrutturali, si comprende come la sfida dell’internazionalizzazione, per quanto avvincente e stimolante, sia un cammino in salita fatto di curve e strapiombi mozzafiato.

Purtroppo, per quanto la via dell’estero sia potenzialmente un percorso percorribile da chiunque abbia un buon prodotto o servizio, risulta essere vincente solo per quelle imprese che negli ultimi anni hanno investito nel digitale, nei servizi on-line, nella riorganizzazione dei processi produttivi, nelle trasformazioni in chiave 4.0 e nella formazione delle risorse interne. E se ad oggi solo il 10% delle Pmi italiane vende online, rispetto al 18% della media europea, si comprende già come il gap in alcuni casi diventi difficile da colmare. Cosa fare? La risposta è ripensare l’offerta commerciale, integrarla, inserire in azienda figure manageriali in grado di supportare i processi di internazionalizzazione ed ovviamente essere propensi al rischio uscendo fuori dalla mentalità ex-works dove si delega al compratore il successo della propria azienda su un determinato mercato. Per essere sempre aggiornati sulle tematiche di export visita il portale per fare impresa nel mondo, www.exportiamo.it e segui i corsi di formazione della www.exportiamoacademy.com.