Un’impresa che vuole crescere non può prescindere dalla volontà di ampliare i propri orizzonti al di fuori dei confini nazionali e la fiera del franchising che si svolgerà a Parigi dal 26 al 29 settembre è la vetrina ideale per poter dare un respiro internazionale in un’ottica di espansione e di globalizzazione del mercato.

Così, Caffè dal mondo (nella foto i fondatori Massimo Dusi e Beatrice Pea) sarà presente nel padiglione Italia durante questo evento, destinato ad essere la chiave di volta in un mercato come quello del caffè mono porzionato che, secondo le stime degli esperti del settore, ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale e che si profila con un trend ulteriormente in incremento.

«L’obiettivo è quello di riproporre in Europa il nostro format attraverso il quale abbiamo avuto un grande successo in Italia - spiega a Economy Massimo Dusi -, esportando un modello vincente di negozio ed adeguandolo alle esigenze dei singoli mercati. Le nostre ricerche hanno evidenziato come la domanda di caffè mono porzionato sia in continua crescita, in particolare sono stati individuati i mercati sui quali puntare per le prime aperture fuori dall’Italia e si tratta della Spagna, della Francia e della Germania, per poi puntare a sviluppare il marchio in tutto il resto dell’Europa».

«La squadra di Caffè dal mondo sarà presente al Franchise Expo per illustrare le molteplici possibilità di business e di sviluppo, facendo degustare l’alta qualità delle nostreoltre 400 referenze e dando la possibilità di toccare con mano le attrezzature che saranno fornite ai nostri partner europei.

Siamo pronti e fiduciosi nell’affrontare questo passo che sarà il punto di una nuova partenza per un’azienda dinamica che fa da sempre nella ricerca della qualità e nella cura e attenzione all’ambiente i propri punti di forza».



www.caffedalmondo.it