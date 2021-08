Su Economy di settembre da oggi in edicola i segreti per sfruttare il nuovo “miracolo”

L’Italia sta vivendo settimane di economia in decollo. La Lombardia “tira” la ripresa, ma tutta la manifattura gira a mille, nonostante la scarsità di alcune componenti chiave come i microchip. E’ l’inchiesta di copertina del numero di settembre di Economy, in edicola da oggi. Tra gli altri servizi imperdibili: come e perché usare il temporary management per sistemare la direzione finanziaria della propria impresa e farla diventare “maggiorenne”; intervista con il presidente dell’Anac Giuseppe Busia sulla riforma degli appalti; intervista con il presidente della Commissione di controllo sulla Cassa depositi e prestiti Sestino Giacomoni; e ancora il rifinanziamento della legge Sabatini per finanziare la sostituzione dei macchinari e un’inchiesta sulla legge 231, una legge che ha fatto il suo tempo. Infine, un’analisi del professor Giuseppe Rochira sul perché la giustizia civile non funziona e sulle cose da fare – ma non fatte neanche nell’attuale riforma - affinchè funzioni.