Non lasciamoci frenare dal "fattore campo"

La capacità di trasformare la crisi in opportunità, per l'industria del Nord, è nel Dna, come non manca mai di sottolineare il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. Il polso che tasta quotidianamente è quello delle 6.810 imprese associate, e dei loro 412mila dipendenti, che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia. Sono imprese duramente provate dal Covid e messe a dura prova dal “fattore campo” che con buona pace dell’attuale premier, continua a gravare sotto forma di spread di costi infrastrutturali, inefficienze burocratiche e giudiziarie, bolletta energetica, costo del lavoro, shortage di competenze Stem, sussidi a pioggia e pressione fiscale criminogena. «Stiamo parlando di un differenziale di competitività molto forte, non c’è dubbio», dice Spada. «Un differenziale che ostacola il rilancio e la ripresa, e che rischia di tarpare le ali a chi vuole fare nuova impresa».

Presidente, non le pare che stiamo andando troppo piano?

Auspichiamo che su questi temi l’azione di riforma che ha impostato questo Governo possa proseguire con piani decisi e coraggiosi, forte anche del rinnovato appoggio del Paese e delle imprese. Ma a pesare molto, al di là delle difficoltà sui temi infrastrutturali e propriamente di sistema, sono i delta sulla formazione principalmente in ambito Stem, un divario che ci separa dall’Europa, un gap legato al disallineamento tra le competenze che richiede il mercato del lavoro e quelle fornite dal sistema educativo. Auspichiamo perciò, che la collaborazione tra Accademia e Impresa sia sempre più approfondita e forte. Nonostante il “fattore campo”, a ridosso della fase più difficile della pandemia, abbiamo visto, da parte delle nostre imprese, mettere in gioco una capacità duttile di gestire le crisi e un forte coraggio nell’affrontare i cambiamenti - e di governarli dove possibile.

Nell’avvio di ripresa che ha connotato gli ultimi tre o quattro mesi in che misura si può dire che la “locomotiva lombarda” si sia rimessa a trainare o, al contrario, che non giri ancora a pieno regime?

L’industria lombarda si è decisamente rimessa in moto. Una netta accelerazione si è registrata nei mesi primaverili, quando i livelli produttivi si sono portati ben al di sopra della media 2019 (+9,3% tra aprile e giugno 2021), con un traino positivo della domanda sia interna sia estera. In questa fase, tuttavia, il quadro si caratterizza per una forte polarizzazione tra settori, con molti che avanzano a pieno regime e alcuni ancora in difficoltà, penso soprattutto all’automotive e al sistema moda che sono ancora distanti dai livelli produttivi pre Covid. Segnali importanti arrivano anche dai servizi, il cui clima di fiducia dall’inizio dell’estate scorsa ha ripreso a crescere. Resta, comunque, da recuperare quanto è stato perso a causa della pandemia e inoltre, se le prospettive sono tutto sommato favorevoli, rimangono ostacoli e rischi. Tra tutti, le problematiche legate all’approvvigionamento e al costo delle materie prime, che interessano una quota crescente di imprese e che gettano sabbia negli ingranaggi della nostra locomotiva.

Sulla Lombardia si sono concentrati due problemi: uno politico-amministrativo, e cioè la sensazione che il decentramento abbia mostrato forti limiti; l’altro è la gravità dell’inquinamento, che aggiunge pathos a quello generale del cambiamento climatico. Due gravi gap, si direbbe. Cosa ne pensa?

Un decentramento che funzioni moltiplica le competenze e distribuisce le responsabilità, ma non voglio commentare l’applicazione di modelli politici. Ciò cui puntiamo in Assolombarda non è decentramento ma policentrismo. I nostri territori racchiudono, in una porzione della Lombardia, enormi tesori per quel che riguarda le capacità e le competenze. Abbiamo imprenditori che occupano 500 persone e che si definiscono artigiani industriali, abbiamo filiere che sono state decisive durante l’emergenza pandemica, quella della salute e delle Life Sciences, l’agroalimentare di qualità; abbiamo punte di diamante nei software e nelle nicchie digitali, abbiamo giganti industriali e microimprese. E tra i nostri territori, ognuno con le sue complessità e differenze, abbiamo adottato un approccio che permetta a tutti di emergere e di esprimere le proprie potenzialità. Modello vincente di una Milano ancora più grande e allargata. Altro tema è l’inquinamento, che dobbiamo assolutamente contenere. Milano in questo senso ha già adottato diverse soluzioni, e va proprio in questa direzione anche il ripensamento della città in ottica smartcity, su cui siamo molto impegnati. Siamo all’alba di una transizione epocale che saprà smuovere tutta l’Europa nel contrasto al cambiamento climatico. Un percorso complesso, quello del Green Deal Europeo, che ci vede saldamente in prima fila, e che dovrà essere governato da vicino, con la chiara consapevolezza degli impatti, dei risultati e degli effetti sul nostro tessuto produttivo.



La Lombardia è sicuramente tra le Regioni italiane quella più avanti sulla produzione di energia rinnovabile, ma non crede che a questo genere di primati occorrerebbe aggiungere molto più impegno?

Il tema dell’energia rinnovabile è la componente di un percorso che la Lombardia sta già compiendo da diversi anni e che vede nell’economia circolare il suo fronte più ampio. Un approccio che, mi lasci dire, contempera esigenze ambientali e di salvaguardia, con esigenze economiche, produttive, sociali. I primati vanno difesi, e noi stiamo lavorando assiduamente per rimanere come capofila tra le Regioni Italiane e guadagnare sempre più spazio, peso e posizioni nel ranking delle altre macroregioni produttive europee. Ma non siamo solo questo. Il nostro Paese è già tra i migliori in Europa, in termini di riciclo dei materiali, dalle plastiche ai metalli.

Si parla molto anche di sostenibilità sociale, eppure c’è chi licenzia via mail. Esiste il giusto mezzo? C’è una via lombarda efficiente e solidale da indicare a modello per il Paese?

Non c’è il giusto mezzo. C’è la via condivisa da Confindustria, con il Governo e i Sindacati, e che promuove l’utilizzo di ogni strumento di ammortizzazione sociale, già a disposizione delle imprese, per affrontare eventuali crisi. Ma è importante sgombrare il campo da ogni equivoco: gli imprenditori sono quelli che il lavoro lo creano e non certo quelli che non vedono l’ora di licenziare. Anche alle luce di questa osservazione, il nostro, in Assolombarda, non è solo un contributo in termini di mediazione, ma anche in termini di indirizzo, per cercare soluzioni condivise nel rispetto di tutte le parti coinvolte, le imprese, ma anche i lavoratori. Tornando al tema sociale, per me è una declinazione del più ampio tema della sostenibilità. Una sostenibilità che, in questo caso passa dall’inclusione. E per creare inclusione è importante investire sulla formazione, l’unica leva che realmente contribuisce alla crescita e all'occupabilità delle persone. Per questo abbiamo continuato a ribadire che, anche in cassa integrazione, le imprese devono essere messe nelle condizioni di poter fare formazione. La via Lombarda alla soluzione delle tematiche sociali più complesse è riflettere sui temi, proporre soluzioni, ritornare a una dinamica di merito, lavoro e solidarietà. Solidarietà, lavoro e merito hanno la stessa dignità e devono poter abitare nello stesso luogo.



Sul fronte gravissimo della sburocratizzazione si muove qualcosa, almeno da noi?

Con una tassa unica sulle multinazionali, come quella proposta dal G20 e che noi appoggiamo, ripensare dalle basi la nostra burocrazia sarà vitale per la nostra competitività. Molti Paesi hanno usato tassazioni di favore per attirare le imprese globali e fare in modo che si insediassero nei loro territori. Con una tassazione uguale per tutti, l’attrattività si giocherà sulle dinamiche competitive di ogni sistema Paese. Ma dobbiamo domandarci, ora che tutti sono sullo stesso piano: imprese e investitori esteri, sarebbero attratte dalla nostra burocrazia elefantiaca, dalla lentezza della giustizia, dal sistema fiscale italiano, se non interveniamo in modo determinante? La burocrazia deve essere l’arma in mano al cittadino e alle imprese per tornare a investire, continuare a crescere, innescare il cambiamento. Il Pnrr da questo punto di vista è decisivo. L’Europa garantisce all’Italia enormi e sostanziali flussi di fondi a fronte di una modernizzazione del sistema, una riforma complessiva della giustizia, della Pubblica Amministrazione, della burocrazia, del fisco.



Non è però sospetto che la semplificazione burocratica non abbia ancora incontrato la levata di scudi che tutti ricordiamo causata da un precedente Ministero Brunetta?

Quella sulla semplificazione burocratica è una delle riforme principali che chiediamo e che ci chiede l’Europa, una riforma non nel merito, ma nella struttura stessa della macchina della Pubblica Amministrazione. Siamo convinti del fatto che siano necessari sempre più decisi interventi per una semplificazione che metta finalmente la burocrazia al servizio del Paese.



Infine: ci sono, tra le tante eccellenze industriali lombarde, alcune più delle altre meritevoli di rilancio o bisognose di sostegno?

Un sostegno credo debba essere pensato per quelle imprese che non si sono ancora riavute dal primo lockdown, per quei settori che sono in estrema sofferenza perché, mentre si sono dovuti fermare, il resto del mondo ha guadagnato loro quote di mercato, per quelle filiere in difficoltà per riorientamenti produttivi di sistema e nuove priorità emerse a livello europeo. Penso alla moda, alla cultura e alla creatività, al settore dei servizi, quello ricettivo, termale, della montagna, alberghiero, penso al tessile e al settore calzaturiero e meccano calzaturiero. Questo per quel che riguarda il sostegno a chi è in difficoltà. Al rilancio, ci pensiamo noi.