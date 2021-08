Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, riunitosi il 14 agosto sotto la Presidenza del Professor Franco Bassanini, ha preso atto delle dimissioni irrevocabili presentate dalla Dottoressa Elisabetta Ripa da Amministratore Delegato e Direttore Generale, ringraziandola per il lavoro svolto.

Il Cda ha nominato Amministratore Delegato l’Avvocato Francesca Romana Napolitano, già consigliera di amministrazione di Open Fiber. L’Avvocato Napolitano ha presentato una nuova struttura organizzativa al Consiglio, che prevede la nomina del Dottor Mario Rossetti – attuale direttore finanziario - quale Direttore Generale. Il Consiglio ha quindi preso atto delle dimissioni del dottor Rossetti dalla carica di consigliere di amministrazione. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su un consigliere di amministrazione: si tratta quindi di due soluzioni interne che sembrano indicare una volontà di proseguire, almeno per questa fase, nel segno della continuità.

Il Consiglio ha inoltre nominato come nuovi consiglieri l’Avvocato Giuseppe Conti e l’Avvocato Alessandro Tonetti.