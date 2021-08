Helbiz da oggi quotata al Nasdaq il leader dei monopattini decolla

Helbiz è da oggi la prima azienda di micromobilità in sharing, leader globale del suo settore, ad essere quotata in borsa: precisamente al Nasdaq, il listino tecnologico americano, da poche ore e con pieno successo. I capitali raccolti serviranno per la crescita della mobilità sostenibile e delle altre linee di business del Gruppo. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo come ha fatto la società guidata da Salvatore Palella a giungere al Nasdaq dop appena sei anni di vita.

Diciamo subito che Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma in 35 città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all'interno della sua app mobile.

La quotazione avviene tramite una “business combination con la Spac già quotata in borsa GreenVision Acquisition Corp, i cui azionisti hanno approvati l’aggregazione l’11 agosto scorso. L’operazione ha portato entrate di cassa ad Helbiz per circa 24,5 milioni di dollari al lordo delle deduzioni per le commissioni dovute all’agente di collocamento e altre spese correlate all’offerta. La quotazione consentirà a Helbiz di implementare il suo piano di espansione dei servizi di micromobilità sicuri ed efficienti in altre città d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti. Al contempo permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di business del Gruppo: Helbiz Kitchen con i suoi servizi di food delivery e Helbiz Media con i suoi servizi di live streaming. Tutto accessibile attraverso le app mobile del gruppo Helbiz.

L'app Helbiz rappresenta una piattaforma di grande diffusione che permette facilmente agli utenti di accedere ai servizi richiesti, in modo sicuro e rapido. Questo porterà il gruppo a continui investimenti per incrementare la presenza di nuove offerte e servizi.

"Il debutto al Nasdaq di Helbiz rappresenta una tappa importante – spiega Salvatore Palella, in una nota - non solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore della micromobilità oggi in rapida crescita. Un’innovazione della mobilità, all’insegna della sicurezza, a supporto sia del servizio pubblico sia di quello privato. Questo ci consente di continuare ad andare incontro alle esigenze della mobilità relative al primo e ultimo miglio. Un’innovazione che tocca tutte le città del mondo e che soprattutto è ad impatto zero sull'ambiente. Attualmente studiamo e lavoriamo per fornire le soluzioni di micro-mobilità sicure e innovative necessarie alla riduzione del congestionamento urbano e dell'inquinamento. Intendiamo continuare ad investire, in particolare in Italia, in relazione alla sicurezza, creando nuovi posti di lavoro e cercando talenti. Un ringraziamento speciale va a tutto il team Helbiz, un’eccellenza che lavora incessantemente per migliorare la nostra quotidianità".

Nell’ambito della business combination, Helbiz avrà un management team internazionale guidato dal CEO Salvatore Palella con l'ingresso nel Consiglio di amministrazione di un nuovo membro, Lee Stern, del team GreenVision. La restante parte del Consiglio di amministrazione sarà composta dal Chief Financial Officer del Gruppo, Giulio Profumo e da due membri indipendenti, Guy Adami e Kim Wilford.

Guy Adami attualmente è il Direttore di Advisor Advocacy del Gruppo Private Advisor, composto da circa 600 consulenti finanziari che gestisce assets pari a circa 17 miliardi di dollari. Guy è il principale opinionista di Cnbc, tra i fondatori di della trasmissione Fast Money.

Kim Wilford è attualmente General Counsel di GoFundMe, Inc., dove gestisce gli obblighi legali e di conformità della più grande piattaforma di raccolta fondi sociale del mondo.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Consiglio d’Amministrazione di Helbiz e di supportarne la gestione per creare la principale azienda di micromobilità al mondo. Sono impressionata e ispirata dal team di Helbiz",ha affermato Kim Wilford. "Hanno costruito un'azienda ecologicamente e socialmente responsabile e non vedo l'ora di aiutarli a cogliere tutte le opportunità e le sfide future".

Il mercato della micromobilità continua a crescere in modo significativo, diversi studi di settore evidenziano come una fetta della mobilità sostenibile sia proprio rappresentata da questo specifico mercato. Incrociando una serie di parametri – dal reddito alla densità di popolazione, dall’uso dei mezzi, al clima – tali studi hanno individuato in oltre 750 le città “ideali” nel mondo per questo sistema di trasporto urbano: oltre il doppio di quelle attuali. Una situazione che porta gli analisti a quantificare in circa 30 miliardi di dollari il mercato potenziale del settore dei monopattini elettrici a livello mondiale.

Si tratta di uno dei fenomeni con la crescita più rapida, per questo i monopattini elettrici sono andati incontro ad una serie di migliorie che li hanno resi nel tempo più sicuri e con un ciclo di vita più lungo, nonché dotati di nuovi elementi tecnologicamente sempre più “intelligenti”.

I-Bankers Securities Inc. ha svolto il ruolo di consulente finanziario e Colliers Securities LLC quello di capital market advisor di GreenVision. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha prestato i propri servizi di consulenza finanziaria a Helbiz, mentre Becker & Poliakoff, LLP la consulenza legale a GreenVision. Helbiz è stata assistita da Ortoli Rosenstadt LLP in merito agli aspetti legali per gli Stati Uniti.