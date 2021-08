Se ci fosse una Comitato Olimpico del ridicolo, sul grado più alto del podio del ridicolo insedierebbe, con un record mondiale definitivamente imbattibile, il bando pubblicato da Invitalia per il collegamento marittimo sulla linea Genova Porto Torres che prevede l’erogazione di un contributo pubblico di 26 milioni di euro in 5 anni. Perché questo bando merita il record olimpico di tutti i tempi? Semplice, eppure incredibile.

I collegamenti marittimi su questa tratta sono assicurati già da tempo senza alcun contributo pubblico dal gruppo Grimaldi, che evidentemente ci guadagna. E non basta! Anche la Cin, la Compagnia italiana di navigazione che fa capo alla Moby Lines della famiglia Onorato e controlla la Tirrenia, e dunque per anni ha goduto dei contributi pubblici, in questo caso si è formalmente proposta di offrire il servizio a sua volta senza alcun contributo pubblico e senza aumentare le tariffe.

Chiaro, adesso? Ci sono due operatori, e ne basterebbe uno solo, disposti a fare un collegamento marittimo senza gravare sull’erario pubblico e lo Stato che fa, tramite Invitalia? Si ostina a voler offrire 26 milioni di euro di contributi pubblici per un collegamento che si autofinanzia. Al punto da costringere Grimaldi ad impugnare il bando e la stessa Cin a chiederne l’annullamento.

A sentire gli addetti ai lavori, peraltro, questa storia dei contributi statali i utili –letteramente soldi buttati a mare – non è l’unica assurdità contenuta nel bando. Ce n’è anche un’altra: la velocità di 21,5 nodi, prescritta per i concorrenti, che va contro ogni logica di utilità commerciale (e di soste ibilità, perché ovviamente più le navi corrono più inquinano).

E non è finita! Nel bando c’è un altro punto che ha suscitato le simmetriche critiche sia di Grimaldi che di Cin, due soggetti che negli ultimi anni sono sempre stati contrapposti sul mercato: e sono le regole che il bando fissa per il trasporto di merci pericolose che non può essere previsto su navi passeggeri e che al contrario deve essere spostato su navi cargo che effettuano gli stessi servizi o servizi similari senza mettere inutilmente a rischio la vita dei passeggeri.

Contro il bando è stato fatto dagli armatori un ricorso al Tar per ottenerne la sospensione d’urgenza; ma il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta d’urgenza rinviando la discussione all’udienza di merito fissata per il 7 settembre prossimo.