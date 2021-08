Smart mobility in salsa partenopea

Cambiare il proprio angolo di mondo partendo da un desiderio di mobilità sostenibile, utilizzando i linguaggi dei propri coetanei. Dei ragazzi, quindi, dato che stiamo parlando di un’avventura imprenditoriale di 4 giovani campani ventenni, tutti studenti o con un percorso di studi completato da poco. Next Generation Campania nasce così, nei mesi del lockdown, dall’intraprendenza di Francesco Lavitrano e dall’idea di rendere il territorio campano all’avanguardia nel settore della mobilità green.

Assieme ai soci Ludovico Graziani, Pietro Dalla Vecchia e Francesco Mosanghini, Lavitrano (21 anni, iscritto al secondo anno di Economia aziendale all’Università Federico II di Napoli) intende innanzitutto offrire, come primo business che la compagine intende avviare, un servizio di commercio all’ingrosso e al dettaglio di scooter, moto, biciclette e monopattini tutti interamente elettrici: con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 sul territorio campano e di seguire l’onda di innovazioni nel settore della mobilità ecosostenibile.

«Nei mesi del lockdown del 2020» spiega Lavitrano, che ricopre il ruolo di presidente di Next Generation Campania «ho iniziato a costruire il modello di business che sarebbe poi stato alla base della nostra startup. L’idea iniziale era quella di importare a Napoli l’esperienza di scooter elettrici in sharing già sperimentata da grandi aziende in altre città, ma ben presto abbiamo capito che sarebbe stato più utile e inizialmente più semplice - per una startup appena nata - avviare innanzitutto una rete di vendita di tutti i possibili mezzi elettrici a due ruote, ivi compresi i monopattini e le biciclette. Con i miei soci abbiamo quindi iniziato a cercare il partner ideale per avviare questa attività, e l’abbiamo identificato nella casa produttrice Hurba, azienda nata da circa due anni, con basi molto solide garantite sia dalla creatività e dalla gestione aziendale 100% made in Italy sia dalla qualità dei prodotti sul mercato: realizza veicoli elettrici di grande affdabilità e appeal».

Una volta individuato il partner tecnico, per i 4 soci è dunque iniziata la grande avventura di costruire, per Next Generation Campania, un modello aziendale, districandosi tra business plan, bandi e ricerca di una location adatta: adesso, per Lavitrano e soci è arrivato il momento di lanciarsi nella vendita: «Abbiamo trovato i locali - a Napoli, nella centrale via Manzoni - dove iniziare l’attività e siamo molto soddisfatti dei modelli di moto, scooter, biciclette e monopattini elettrici che immetteremo sul mercato campano. Sono veicoli estremamente diversi da quelli che finora è possibile vedere in circolazione: i mezzi Hurba hanno una grande attenzione al design, e sono pensati per le varie fasce di popolazione, quasi personalizzati a seconda delle esigenze».

Ma naturalmente l’attività di Next Generation Campania non si fermerà alla vendita di mezzi a due ruote sostenibili: in vista dell’estate, infatti, i soci avvieranno un’attività di noleggio scooter, biciclette e monopattini elettrici a Capri e Ischia, aiutando così i turisti a muoversi liberamente senza danneggiare l’ambiente: «Abbiamo pensato che noleggiando questi nostri mezzi nei luoghi di vacanza» prosegue Lavitrano «possiamo raggiungere il duplice scopo di far crescere la nostra startup e di spingere in avanti l’argomento della sostenibilità ambientale, che in Campania non è ancora, purtroppo, particolarmente sentito. Siamo certi che vedere questi bellissimi mezzi in giro per alcune tra le località turistiche più belle d’Italia sarà una spinta per l’utilizzo, e la nuova tendenza partirà proprio dai giovani».