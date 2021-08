La stangata sulle svapore dal sapore proibizionista

C'è un prodotto di largo consumo meno dannoso rispetto al fumo e lo Stato lo tartassa, per di più in piena pandemia. Incredibile ma vero. È il caso delle sigarette elettroniche che esalano gusti vari all’aspirazione degli appassionati, nella quasi totalità ex fumatori di sigarette che grazie appunto allo svapo riescono ad abbandonare il fatale rotolino di tabacco in carta.

«Eppure il legislatore italiano ha stangato il nostro prodotto col risultato di spingerlo pericolosamente verso la marginalizzazione, con un approccio ideologico che ricorda il proibizionismo di quarant’anni fa contro gli spinelli», si sfoga Umberto Roccatti (nella foto), recentemente rieletto presidente di Anafe, l’associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico, aderente a Confindustria: «Quando un prodotto viene reso sconveniente da una tassazione eccessiva, il consumatore si rivolge al mercato nero, che certamente non privilegia la garanzia qualitativa del prodotto né tantomeno la salute del consumatore…». La tassazione aggiunta, a valere dal 2022, sui liquidi di ricarica dello svapo somiglia più che altro ad una ghigliottina per il settore: 2 euro a ricarica, pari a un rincaro tra il 300 e il 500 per cento, a seconda dei prezzi di base. Niente di simile in Europa, dove la direttiva in materia risale al 2016 e non prescriveva un simile shock. Qualche rincaro – ma non di queste proporzioni – si è registrato in Lituania, Portogallo e Grecia. La Francia ha alzato il prezzo del tabacco combusto a 10 euro, ma ha indicato le sigarette elettroniche come uno strumento utile a ridurre il rischio dei fumatori tradizionali esposti alle malattie fumo correlate.

«Non pretendiamo di essere considerati come la panacea di tutti i problemi, però siamo sicuramente la soluzione a un grandissimo problema: quello dell’81% dei fumatori che non intende smettere di fumare o che comunque, anche se ci prova, non riesce. Nei confronti di questo esercito di fumatori irriducibili bisogna avere un atteggiamento costruttivo o l’obiettivo del Beca, il Beating cancer report, di ridurre i fumatori dal 25 al 5% della popolazione, fallirà. Senza il supporto dei prodotti a rischio ridotto come le e-cig quell’obiettivo rimarrà una chimera». In effetti tutti gli studi scientifici fatti dal 2007 ad oggi sulle sigarette elettroniche dimostrano che la loro nocività è del 95% inferiore a quella del fumo, insomma fanno male quanto un caffè. Per non parlare delle sigarette a tabacco riscaldato, che nel caso di Iqos di Philip Morris International hanno ottenuto addirittura dalla Food and drug administration americana il riconoscimento della loro ridotta nocività.

La tassazione aggiuntiva sulle svapore è di 2 euro a ricarica, pari a un rincaro tra il 300 e il 500 per cento

Nel frattempo, uno studio dell’Università di Yale ha dimostrato che il temuto fascino che gli aromi vivaci delle e-cig possono esercitare sui bambini è pressochè irrilevante per una loro eventuale iniziazione al fumo e, se subìto, meno nocivo dell’effetto analogo che continuano ad esercitare le sigarette tradizionali. «Dal 2007, quando si sono iniziati a studiare scientificamente gli effetti delle sigarette elettroniche ad oggi – aggiunge Roccatti – non c’è stata neanche un’ospedalizzazione connessa a questi prodotti. Poi, certo: giustamente gli scienziati esortano ad attendere i risultati degli studi sul lungo periodo, ma intanto è sicuro che l’impatto nocivo è del 95% inferiore rispetto al fumo».

E intanto, la furia tartassatrice dello Stato ha messo in ginocchio un settore con 15 mila occupati diretti e circa 450 milioni di euro di fatturato.

«Per tutte queste ragioni – conclude Roccatti - abbiamo lanciato la nostra petizione “fumo o svapo, abbiamo diritto a una scelta consapevole” che chiede alle istituzioni italiane ed europee di mette- re i cittadini nelle condizioni di fare una scelta consapevole senza insuperabili dissuasori fiscali».

INTEGRALISMI-BOOMERANG

Negli Stati Uniti alcune città stanno vietando i prodotti aromatizzati che fanno funzionare le sigarette elettroniche, con o senza tabacco. Obiettivo: sottrarre al consumo infantile oggetti capaci di creare dipendenza. Ebbene, un osservatorio scientifico al di sopra di ogni sospetto - come quello della Yale School of Public Health – ha rilevato in uno studio che questo divieto potrebbe sortire il bell’effetto di spingere i ragazzi all’uso delle sigarette tradizionali. Dalla padella alla brace.

La città di San Francisco è stata tra le prime a vietare tutti i prodotti di tabacco aromatizzati. E Yale ha effettuato un’approfondita indagine statistica rilevando che i bambini di San Francosco, che prima del divieto fumavano nella media nazionale, hanno raddoppiato la propensione al fumo delle sigarette: naturalmente già vietato ai minori, ma con un divieto praticamente aggirabilissimo.

È l’eterna condanna del proibizionismo: più proibisci, più rendi attraente, o – peggio – più favorisci le alternative peggiorative dei comportamenti che stai vietando.