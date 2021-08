L'innovazione parte da Napoli

L'ultimo acquisto dovrebbe dare un boost, una spinta notevole, al parco prodotti e soprattutto al fatturato. Si spiega così la decisione di Fabio De Felice, fondatore e azionista, di chiamare alla guida della Protom un manager d’alta scuola come Salvatore Rionero, classe 1966, ingegnere aerospaziale proveniente da esperienze di vertice in realtà consolidate come Aerosoft e Tecnosistem.

Nata nel 1995 a Napoli con una forte vocazione alla formazione manageriale, oggi Protom fornisce a imprese e pubbliche amministrazioni una vasta gamma di soluzioni che vanno dalla consulenza all’applicazione di modelli di ingegneria avanzata, dall’assistenza nello sviluppo di prototipi a proposte dell’Information Technology basate sulla multimedialità avanzata.

Il piano industriale dice che il giro di affari dovrà salire dai 14 milioni del 2020 ai 25 del 2024. Un proposito ambizioso ma raggiungibile, nella percezione di De Felice, perché se c’è un’epoca dove la cultura dell’innovazione deve permeare l’intera società è proprio quella che stiamo vivendo. E, dunque, chi ha più filo per tessere può portare a compimento la tela.

Specializzata nei settori dell’aerospazio, dei treni e dell’automobile Protom partecipa al programma europeo di ricerca CleanSky2 nell’ambito di Horizon 2020 e collabora con colossi come Airbus, Airbus Helicopters e Rolls Royce. Anche per questo ha aperto nel tempo filiali in Francia, Regno Unito e Brasile da dove vuol far partire il suo attacco al mercato Sudamericano. Al quartier generale di Napoli si affianca in Italia la sede di Milano dove l’azienda ha preso parte al progetto Elite di Borsa Italiana e Confindustria per migliorare il proprio impianto organizzativo e la capacità finanziaria in attesa di studiare il possibile sbarco a Piazza Affari. Tanta intraprendenza è stata riconosciuta con l’attribuzione nel 2018 del Premio dei Premi.

«Nel campo della tecnologia – dice De Felice – stiamo attraversando una trasformazione epocale ben compresa dall’Europa che ha stanziato 1.800 miliardi per costruire una società più resiliente, ecologica e digitale».