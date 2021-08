Treni, aerei e pure ristoranti e bar necessitano di un pass... per far entrare i clienti al chiuso. E così nel paese dall'alta e insostenibile burocrazia ci siamo lanciati verso una nuova avventura. Per giunta digitale. Il green pass, appunto.



Io che ho pure l'app "Io" non ho ricevuto il mio green pass: non mi è stato generato l'authcode... l'ho richiesto e attendo.



Che ne sarà di me? E secondo Voi sono il solo? Pure avendo fatto al Gemelli 13 giorni ed essendone uscito guarito e persino seguito da una terapia e ricerca post Covid non sono tra i "milionari", fortunati, che hanno ricevuto il via libera.



Quindi? Pagherò al posto di blocco un fiorino come Benigni e Troisi? Siamo secondi e soli con la Francia in questa corsa al green pass. Altro duro colpo per ristoratori che diventano sceriffi? Locali che diventano frontiere? O una via per accelerare le pecore al vaccino?



Diciamocela tutta. Io sono stra-favorevole al vaccino per gli over 18 perché si evita un doloroso decorso ospedaliero. Siamo sicuri che i giovani e i giovanissimi debbano vaccinarsi contro un virus?



La scienza non sa. Tace e solo di rado spiega. Ma il buon senso mi impone di dire che stiamo sui giovanissimi facendo un azzardo giocando col Dna e forse inducendo risposte immunitarie distorte. Io cerco consapevolezza. E vorrei vivere in un Paese serio dove le scelte siano condivise (e determinate dalla Legge non da un Dpcm) improntate alla libertà; mi ritrovo viceversa che quando si devono fare i conti con la storia, l'Italia registra una disfatta dei valori liberali.



L'Italia cerca sempre un uomo forte. Abbiamo un deficit spaventoso di cultura liberale. O forse siam tutti individualisti e fini giuristi, che facciamo spallucce rispetto alla cosa pubblica, tanto più alla norma, che non può sanzionare perché non è legge?