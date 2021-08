Il business decolla destinazione Dubai

L'aria diversa si respira già a Malpensa, al momento dell’imbarco per il volo Emirates verso Dubai. Nell’atmosfera rarefatta del periodo pandemico, con gli aeroporti di tutto il mondo ancora semivuoti, i banchi check-in della compagnia del Golfo brulicano di passeggeri.

Il vettore, primo ad aver introdotto già nell’aprile 2020 i test gratuiti prima della partenza per garantire sicurezza ai viaggiatori, ha subìto una perdita di 6 miliardi di dollari per l'anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021, mentre il fatturato del Gruppo è stato di 9,7 miliardi di dollari, con una perdita del 66% rispetto ai risultati dello scorso anno: il primo calo nella storia trentennale della compagnia.

Ma grazie alle politiche di prevenzione e test, e alla strategia di Dubai e di altri Paesi serviti dalla compagnia di riaprire i confini a imprenditori e turisti, immagina per il secondo semestre del 2021, e via a seguire, una forte ripresa di tutte le tipologie di viaggio, dal business al leisure.

Il volo EK206, in effetti, è quasi tutto pieno: al momento la compagnia non opera dall’Italia con l’iconico Airbus A380 tanto amato dai passeggeri, con una capienza che arriva a 517 passeggeri, ma con il Boeing 777, che è comunque il più grande bimotore al mondo e che di passeggeri ne ospita in media 354: scelta effettuata anche per motivi di sostenibilità, non solo economica ma ambientale: «I 153 Boeing 777 che possiede Emirates» spiega il country manager Italia Flavio Ghiringhelli «sono aerei straordinariamente sicuri e comodi. Ovviamente non vediamo l’ora di tornare a volare dall’Italia anche con i nostri A380, e quindi di offrire ai passeggeri comodità come le Lounge di bordo e le Shower Spa che solo il nostro aereo di punta può ospitare, ma siamo comunque soddisfatti di aver operato la scelta ecologica e sostenibile di utilizzare al momento aerei più piccoli. I 777 inquinano meno, e in un momento di flessione dei numeri dei passeggeri sono una scelta ragionevole, che comunque non toglie nulla in termini di comfort».

Emirates è stato il primo vettore ad aver introdotto, già nell'aprile del 2019, i test gratuiti prima della partenza

I protocolli di sicurezza sono rigidi, ma mai invasivi: nella lounge di Malpensa - riaperta al pubblico nel mese di aprile e riservata ai passeggeri di Business e First - il buffet è stato riconvertito in ristorante: decisione obbligata che però, anziché “diminuire” la qualità dell’offerta l’ha trasformata in un servizio a 4 stelle, già prima dell’imbarco. Il fatto che Emirates abbia provveduto a vaccinare tutti i suoi dipendenti nel mondo - quindi sugli aerei e ai servizi di terra ci si trova davanti sempre interlocutori “fully vaccinated”- contribuisce inoltre ad affrontare anche i lunghi voli intercontinentali con serenità. A bordo - con la garanzia dei filtri Hepa che permettono di eliminare il 99,97% di virus e batteri - l’esperienza è quella classica alla quale Emirates (pluripremiata come migliore compagnia aerea del pianeta) ha abituato i suoi clienti: la pandemia, che pure ha colpito duramente il settore, non ha fatto arretrare di un centimetro l’attenzione per il passeggero: lo staff di volo indossa mascherine, occhiali e camici trasparenti e provvede a una continua pulizia delle parti comuni, i pasti sono estremamente curati e serviti nel rispetto dei protocolli di sicurezza in tutte le classi di volo e il sistema di intrattenimento di bordo (con film in prima visione, reti all news, documentari e canali per bambini) fa letteralmente “volare” anche le 5 ore di viaggio previste per Dubai.

Nella capitale emiratina, dove si aspettano circa 20 milioni di turisti per “Expo2020”, evento globale slittato di un anno a causa della pandemia e che quindi avrà luogo dall’1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, il Chief commercial officer di Emirates Adnan Kazim, che coordina le attività commerciali Emirates in tutte la rete di 160 destinazioni distribuite in 86 Paesi, riceve Economy nel quartier generale della compagnia, una struttura avveniristica che ha sede proprio accanto all’enorme aeroporto “Al Maktoum” di Dubai: «Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutto il settore aereo, ma al momento abbiamo raggiunto l’80-85% dell’operatività di tutta la nostra flotta e ripristinato circa 120 destinazioni» spiega Kazim. «Contiamo di tornare ai livelli pre-Covid nel corso del 2022. Ovviamente dipenderà anche dalle politiche dei vari Paesi e dal procedere delle campagne vaccinali: il caso dell’India ci insegna che le previsioni sono molto complicate. Rimaniamo però ottimisti, e registriamo anche nuovi trend nel modo di viaggiare: mentre il settore del business travel è ancora in sofferenza, molti passeggeri leisure che prima sceglievano l’economy class, ora si rivolgono alla business, anche perché garantisce maggiore distanziamento. Abbiamo anche introdotto su dei nostri A380 la quarta classe di viaggio: la business economy, investimento che era già stato programmato prima della pandemia. Emirates non cambia la propria filosofia: crediamo nel nostro prodotto e vogliamo continuare a offrire qualità e comodità».

Per l'Expo di Dubai sono attesi circa 22 milioni di visitatori con un impatto sull'economia emiratina di circa 33 miliardi di dollari

Intanto, per le tratte coperte da Emirates dall’Italia, sia verso Dubai che verso New York sono stati autorizzati dal Governo italiano i voli Covid-tested, e questo fa ben sperare per una pronta ripartenza del settore: «L’introduzione dei voli covid-tested, con i passeggeri che eseguono un doppio test prima della partenza e un altro all’arrivo evitando quindi la quarantena» spiega ancora Flavio Ghiringhelli «offre garanzie di sicurezza non trascurabili: oltre ad essere un modo con cui ricostruire la fiducia del passeggero. Emirates, tra l’altro, ha contribuito alla realizzazione dello Iata travel-pass, applicazione che consentirà di viaggiare ancora più in sicurezza, grazie all’inserimento automatico sull’app dei dati vaccinali e dei tamponi dei passeggeri. Inoltre, la nostra compagnia offre ai passeggeri una assicurazione che copre tutti i possibili inconvenienti derivanti dal Covid e dalle quarantene, durante l’intero periodo di viaggio».

Tutto pronto, quindi, per ricominciare a viaggiare con Emirates da Milano, Roma e Bologna verso Dubai e per prepararsi a una vacanza in concomitanza con Expo2020 (il nome è stato mantenuto invariato, nonostante lo slittamento di un anno), primo grande evento mondiale post-pandemia: sono attesi circa 22 milioni di visitatori, con 190 Paesi partecipanti e un impatto sull’economia degli Emirati arabi uniti di circa 33 miliardi di dollari. Emirates sarà ovviamente in prima fila nel trasportare non solo passeggeri, ma anche le merci che andranno a “riempire” il sito dell’Esposizione: «Expo2020 sarà per noi davvero la pietra miliare della ripresa» prosegue Adnan Kazim «e speriamo che possa riportarci a lavorare a regime, raggiungendo già nel corso dell’anno una capacità del 70% rispetto al periodo pre-Covid».

Per i viaggi dall’Italia agli Stati Uniti, invece, purtroppo bisogna ancora attendere: gli Usa non hanno infatti ancora riattivato l’Esta (il permesso di viaggiare per turismo utilizzando un sistema elettronico senza visto) e quindi per recarsi oltreoceano è necessario un visto speciale che può essere concesso solo per determinati motivi di lavoro, studio, salute o ricongiungimenti familiari. Nonostante questo, la rotta Milano-New York è stata regolarmente già riattivata, operata anche in questo caso con i Boeing 777, con frequenza giornaliera dal giorno 1 luglio. Per il turismo nella Grande Mela i tempi non sono ancora maturi: ma quando si potrà finalmente decollare liberamente verso gli Usa anche per vacanza, al quartier generale di Emirates prevedono una ripartenza in grande stile, sia come numeri di passeggeri che come durata dei viaggi.