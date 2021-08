«Solo la deregulation può far ripartire l'Europa»

Liberalizzare i mercati, non far leva sulla spesa pubblica, dismettere il quantitative easing. È la visione di uno dei più autorevoli attuali esponenti della scuola austriaca o di Vienna, Jesús Huerta de Soto, docente di Economia Politica alla Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, che in questa intervista a Economy avverte: la riforma fiscale va accompagnata da una riforma monetaria.

Prof. Huerta de Soto, quali conseguenze ha prodotto la pandemia sulle imprese?

Il Covid 19 ha consolidato certi cambiamenti nelle abitudini di consumo della popolazione che richiedono un adattamento nel modo di fare impresa. Lo stiamo vedendo con la diffusione del commercio elettronico, il maggior uso di certi mezzi di pagamento, e la generalizzazione delle videoconferenze nel mondo degli affari e dell'istruzione. In qualsiasi economia di mercato la struttura produttiva si adatta continuamente, in modo graduale e non traumatico, ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Affinché gli imprenditori possano individuare e sfruttare le opportunità di guadagno che stanno emergendo nei suddetti settori, tuttavia, è fondamentale che l’economia sia dinamicamente efficiente.

È una parola. Come si fa?

È necessario liberalizzare tutti i mercati e, in particolare, il mercato del lavoro e quello del resto dei fattori di produzione, eliminando tutte le regolamentazioni che irrigidiscono l’economia. Inoltre, il settore pubblico non deve sprecare le risorse che sono necessarie alle imprese e agli agenti economici per costruire la ripresa. Si deve quindi procedere verso una riforma fiscale che lasci il maggior numero di risorse nelle tasche dei cittadini e, soprattutto, che liberi il più possibile dalla tassazione i profitti, i segnali a cui attingono gli imprenditori per individuare ed intraprendere gli investimenti più redditizi, e l'accumulazione di capitale, conditio sine qua non per elevare la produttività del lavoro e i salari reali.

Come vede il ruolo di Bruxelles?

L’intento delle nazioni europee di far leva sulla spesa pubblica, attraverso i meccanismi messi in atto dall’Unione Europea con il suo roboante programma Next Generation EU andrebbe visto con preoccupazione. Questo programma prevede, principalmente attraverso il Recovery and Resilience Facility, lo stanziamento di 750 miliardi (390 di trasferimenti e 360 sotto forma di prestiti a buon mercato) tra i 27 Stati membri per finanziare la transizione ecologica, la digitalizzazione, lo sviluppo infrastrutturale e l’inclusione sociale. Quando arriveranno, nell’estate del 2021, i miliardi da Bruxelles sotto forma di fondi non rimborsabili, è probabile che le economie dell’eurozona si staranno già riprendendo autonomamente e, quindi, che questa pioggia di soldi devierà le risorse scarse che sono essenziali al settore privato per avviare e completare i progetti d’investimento necessari per la ripresa.

E quello di Francoforte?

Altrettando preoccupante è la politica monetaria ultra-allentata (massicce dosi di nuovo denaro, quantitative easing, tassi d’interesse a zero) portata avanti dalle banche centrali come la Bce. Oltre ad impedire che vengano rettificati gli errori d’investimento commessi in passato e bloccare qualsiasi incentivo politico di realizzare le riforme strutturali che ridarebbero competitività all’eurozona, man mano che ci avviciniamo alla normalità e le persone sentono di non aver più bisogno di mantenere saldi di cassa così alti, queste politiche rischiano di generare una forte inflazione dei prezzi, con ripercussioni gravi sui mercati finanziari. Lo stiamo già iniziando a vedere. Il prezzo dei prodotti agricoli continua a salire e ha raggiunto il massimo degli ultimi tre anni; e lo stesso sta accadendo con i noli e molte altre materie prime (minerali, petrolio, gas naturale) che stanno raggiungendo prezzi record.

Come evitare questi rischi?

La riforma fiscale va accompagnata da una riforma monetaria. In assenza di un quadro monetario stabile che disciplini gli agenti economici e i governanti, come lo fu imperfettamente l’euro prima che avesse inizio il quantitative easing nel 2015, nessuna economia può riprendersi in maniera sostenibile e, soprattutto, nessuna libertà può esser garantita.