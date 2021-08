Arretratezza digitale? in Europa è mal comune

«Oltre il 60% dei cittadini europei non ha competenze digitali di base. E una quota analoga di pmi ha chiaro che deve migliorare il proprio posizionamento tecnologico ma non ha ancora capito come farlo». A tratteggiare questo ritratto con molte ombre della competenza del Vecchio Continente sulle nuove opportunità offerte dal progresso è Maximo Ibarra. Già ceo di Wind e di Sky, oggi il manager colombiano guida Engineering. Ed è soprattutto a capo della task force sulla Digital Transformation del B20. Si tratta del principale engagement group del G20, espressione del mondo delle imprese a livello globale. A guidare l’intera organizzazione c’è Emma Marcegaglia, perché la presidenza di turno spetta proprio all’Italia. Ma dunque, dopo aver ricevuto il primo “assegno” da 25 miliardi dall’Europa per il Pnrr ora c’è da costruire una cultura che riguardi le competenze, la complessità, ma anche l’uso delle nuove tecnologie.



Ibarra, di digitalizzazione si parlava già prima del Covid: l’accelerazione impressionante impressa dalla pandemia rischia di portare a un’evoluzione incompleta “a salti”?

Il Coronavirus, con le sue terribili conseguenze, ci ha però offerto un’opportunità unica: ci ha fatto capire che le tecnologie che erano già nei nostri ecosistemi da una quindicina d’anni potevano perfino avvicinarci. È il caso dei sistemi di videoconference, che ha sicuramente migliorato produttività e modalità d’interazione.

Non ci venga a dire che dal Covid usciremo migliori…

No, anche perché il rischio di creare un’ulteriore polarizzazione tra chi ha accesso ai servizi migliori e chi non può contare su infrastrutture adeguate è sempre più concreto. Però è indubbio che la tecnologia apra mondi enormi. Poi certo serve trovare il modo di incrementare l’inclusività. La nostra task force ha spinto molto sul concetto di responsabilità sociale. E non si tratta di uno slogan vuoto.

Per migliorare le infrastrutture possiamo appoggiarci anche ai colossi del tech? Musk con Starlink vuole portare internet a tutti, Facebook sta studiando progetti analoghi: è un bene o si rischia di dare ancora più potere ai giganti?

È un bene che ci siano delle aziende che mettano sotto pressione lo status quo, lo sfidino a evolversi. Queste compagnie fanno da stimolo anche per quanto riguarda l’adozione di nuove tecnologie come blockchain o intelligenza artificiale. Però un rischio concreto c’è: che questi colossi diventino gli unici player sul mercato, cannibalizzando il sistema industriale. Sarebbe opportuno, come avviene nel mondo del cloud, che vi sia una pluralità di attori. E per fare questo serve una regolamentazione efficace nei paesi per evitare squilibri dannosi.

Fermandoci un momento all’Italia, dopo l’innamoramento per il progetto “rete unica”, ora l’attenzione si è spostata sulla neutralità tecnologica caldeggiata dal ministro Colao. Lei che cosa ne pensa?

Sono completamente d’accordo con Colao. Quando guidavo un’azienda di tlc in Olanda - Kpn, ndr - l’obiettivo era impiegare la tecnologia più corretta a seconda delle esigenze. E dunque: la banda ultralarga ha un’applicazione importante a seconda della densità della popolazione. A Roma o Milano è ovvio che serva il Ftth, la fibra fino a casa. In aree meno popolose, invece, può bastare la Fttc, cioè fino all’armadio stradale e da lì una diramazione di nodi alle case; oppure anche Fwa, il wireless ultraveloce adatto per le zone non raggiunte dalla fibra. Fare delle verticalizzazioni troppo nette è un errore strategico imperdonabile.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà uno stimolo potentissimo a colmare il gap con i paesi più avanzati

Rimane anche da capire che cosa si fa con la connessione veloce: non dovremo solo andare più rapidamente sui social, no?

Naturalmente no. Se saremo sufficientemente intelligenti però riusciremo a trarre un grande insegnamento dalla pandemia, cioè che la tecnologia può essere un validissimo alleato per studiare e lavorare, per la condivisione di documenti o di competenze. E poi stiamo per assistere all’arrivo di altre tecnologie, come la realtà aumentata e quella virtuale, che diventeranno molto pervasive. Oggi sono già disponibili per il mondo dei videogiochi, ma un domani potranno essere utili per il mondo medicale, per effettuare la manutenzione dei macchinari.

Quanto tempo ci vorrà perché diventino tecnologie di massa?

Secondo me non più di due o tre anni. L’impiego della realtà aumentata nella quotidianità avverrà a breve. All’inizio magari ci sentiremo un po’ strani con i visori, ma siamo davvero vicini.

Torniamo al Pnrr: si punta moltissimo sulla digitalizzazione e sulla transizione green. Come spendere bene questa montagna di denaro?

In Italia lo stiamo dicendo da molti anni: servono riforme strutturali che permettano di snellire la burocrazia e i suoi vincoli. Prendiamo il grande tema delle autorizzazioni per i lavori nella pubblica amministrazione: urge trovare un modo per sveltire le procedure, in modo da non scoraggiare l’iniziativa privata. Già questo sarebbe un punto di partenza straordinario. Per il resto ritengo che le priorità del Pnrr in materia di digitalizzazione siano tre: una collaborazione pubblico-privato nelle aree a fallimento di mercato per la banda ultralarga; prendere in mano, una volta per tutte, l’enorme tema delle competenze, sia riguardo ai lavoratori, sia per quanto concerne la scuola; creare le condizioni per una collaborazione tra pubblico e privato in materia di ricerca e sviluppo. E serve un sostegno ulteriore per quelle tecnologie che richiedono un orizzonte temporale un po’ più lungo.

Per non indulgere nella solita retorica dell’Italia arretrata: come siamo messi in Europa per quanto concerne la digitalizzazione?

Maluccio, al momento. L’investimento in IT in Italia rispetto al Pil è tra i più bassi del continente, siamo a circa metà rispetto a Spagna e Portogallo. Ma proviamo a ribaltare il concetto: anche senza Pnrr è naturale che ci saremmo concentrati per colmare questo gap. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà uno stimolo aggiuntivo potentissimo. Poi con la nostra task force abbiamo creato una digital library di casi d’uso a livello mondiale per quanto concerne i servizi digitali. Non bisogna reinventare la ruota, ma usare quello che c’è già a disposizione. Avere esempi pratici da cui partire farà bene a tutti, non solo all’Italia.

Perché non immaginare dei poli d’eccellenza europei per le singole tecnologie?

È una proposta suggestiva, avviene già così nei singoli Paesi e ora potremmo provare a farlo anche a livello continentale. Però serve che l’Europa inizi a ragionare in maniera più coesa.

Una mano gliela può dare anche il B20: ci vuole raccontare quali sono i compiti di questa associazione e, in particolare, della task force che lei guida?

Il B20 è un dei principali engagement group del G20. Al momento, proprio come il G20, è a presidenza italiana con Emma Marcegaglia. Si compone di 8 task force, una delle quali è proprio quella della digital transformation che io presiedo. Si compone di circa 120 membri, executives che fanno parte delle principali realtà aziendali del mondo. Stiamo lavorando a un documento che verrà poi presentato al G20. Alcun numeri: nel 2022 circa il 60% dell’economia mondiale sarà stata attivata da processi di digitalizzazione, ma il rovescio della medaglia è la metà della popolazione mondiale non ha accesso a internet. Gli obiettivi della task force sono prima di tutto colmare il gap infrastrutturale. Oggi abbiamo nel mondo 80 zetabyte di dati, una cifra enorme che triplicherà nei prossimi due anni e mezzo. Dobbiamo quindi dotarci di reti in grado di trasportare questa mole di informazioni. È importante una regolamentazione comune e omogenea: molti paesi non hanno norme sul tema dei dati. La tecnologia avanza in maniera esponenziale, l’ingegneria sociale in maniera lineare: serve uno sforzo importante per mettersi d’accordo sui principi di base dei big data in modo che ci sia un flusso di dati tra paesi, tutelando al contempo sicurezza e privacy. E infine serve anche incentivare la domanda, in modo che la conoscenza delle potenzialità del digitale diventi ancora più completa.

In conclusione rimane il tema delle competenze scolastiche e lavorative: che cosa si deve fare?

Nel mondo abbiamo tutti gli stessi problemi, non è solo l’Italia a dover migliorare sotto questo punto di vista. Però da noi serve uno sforzo per incrementare la presenza delle scuole orientate alle discipline Stem. Spesso è anche solo una questione di “naming”: in Italia gli istituti tecnici sono snobbati perché abbiamo una cultura del liceo. Basterebbe chiamarli licei tecnologici e il gioco sarebbe fatto. Poi c’è anche da dire che serve una pluralità di competenze: i colossi del tech cercano persone con formazione umanistica perché serve conoscere l’essere umano prima di tutto.