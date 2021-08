Le major del petrolio costrette al “verde” dai loro stessi azionisti

La “transizione ecologica”, quella che prevede la riduzione delle emissioni inquinanti del 55% da qui alla metà del secolo e la sparizione, letteralmente, delle auto con motore termico entro il 2030 almeno qui in Europa (e vedremo che cosa succederà nell’industria automotive), sta marciando a gran velocità. Altrimenti come spiegare il voto contrario, nell’ultima assemblea generale di giugno, di un gruppo di azionisti storici del gigante francese Total – dal Crédit Mutuel alla Banque Postale, da BnpParibas fino all’americana BlackRock – all’ultimo bilancio che prevedeva sì la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 – come da regole internazionali – ma un livello troppo basso di investimenti nel settore delle energie rinnovabili, sole e vento? Messaggio chiarissimo: come si fa ad annunciare il rispetto del “green deal” dell’Ue (il 55% di CO2 in meno come s’è detto) se poi non si dirottano gli investimenti verso le altre fonti di energia? Ne va della redditività dell’azienda e sul punto i fondi attivisti, diventati tutti di colpo “green”, sono sensibilissimi. E non vale neanche l’obiezione dei vertici delle compagnie secondo i quali per reggere economicamente alla “transizione” una percentuale (non secondaria) di energie fossili va comunque mantenuta (anche solo per reggere alla concorrenza “sporca” delle compagnie dei Paesi in via di sviluppo meno sensibili alle ragioni dell’ambientalismo, vedi la Nigeria). Perfino tra i grandi azionisti delle major del petrolio come la ExxonMobil e la Chevron la causa ambientalista ha conquistato molti fondi attivisti e i fondi pensioni (strategici, come si sa, nelle dinamiche del capitalismo americano). Al punto da votare un documento – è accaduto nell’ultima assemblea della Chevron per iniziativa di un fondo pensione – che impegna il gigante petrolifero a ridurre gli investimenti nella ricerca di nuovi giacimenti, spostando le risorse nelle energie rinnovabili. Detto in altro modo, l’industria globale del risparmio ha fiutato subito l’affare “green”. Lanciando vere e proprie batterie di nuovi prodotti per finanziare la transizione ecologica delle imprese. Ha cominciato Larry Fink, il patron di BlackRock, 8.500 miliardi di dollari di attivi, tre volte il pil della Francia. Fink non è un apostolo dell’ambientalismo, ma semplicemente uno che ha capito che le aziende con un buon pass-partout ambientale alla fine risultano più “performanti” secondo i nuovi indicatori finanziar-ecologici che si stanno affermando sui mercati (un solo esempio, l’indice Low Carbon 100 sul mercato Euronext). E così in futuro conterà sempre di più avere un buon rating Esg, come dimostra il caso di Saint-Gobain che nei primi tre mesi di quest’anno è cresciuta del 17% (sul Cac, la Borsa di Parigi) quando ha annunciato di aver messo a punto una nuova tecnologia “verde” per il condizionamento dei palazzi. D’altra parte, fanno notare gli analisti, il Covid ha finito per generare una valanga di risparmio in cerca di “allocazioni responsabili”. Basta una cifra per chiarire l’entità del fenomeno: solo nel 2020 le emissioni di “bond verdi” ha superato nel mondo i 774 miliardi di euro, certo una frazione rispetto agli 8.300 miliardi di dollari delle emissioni totali secondo Standard&Poors, ma le prospettive di questa nuova “eco-finanza” sembrano davvero senza fine.



E poi restituire alla natura un miliardo di ettari di terre

L’appello del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e della Fao è di quelli da far tremare i governi se venisse applicato alla lettera. Infatti: va bene decarbonizzare, ridurre le emissioni di CO2, eliminare i motori a scoppio e passare all’elettrico; va bene piantare alberi (10miliardi solo nel Pakistan per contrastare la desertificazione) o ripristinare con gigantesche opere idrauliche le zone umide della laguna di Miani Hor nel Belouchistan. Insomma, vanno bene gli sforzi che i governi più volenterosi stanno facendo, ma l’appello dell’Onu è più radicale: per mettere in sicurezza il pianeta bisogna “restituire alla natura” – si legge nel documento – almeno un miliardo di ettari di terre: per avere un’idea, una superficie superiore a quella della Cina. Ne va anche dell’economia agricola e dell’alimentazione umana, dal momento che l’80% delle terre coltivabili è ormai irrimediabilmente compromesso (siccità, salinizzazione del suolo, etc.) con conseguenze tremende per la produttività agricola (si prevede un crollo del 12% entro il 2040). Del resto, come ha calcolato il sito ambientalista “Frontiers”, solo il 3% della superficie terrestre è “ecologicamente intatto”. Per ripararne solo un pezzo, pari al 15% del pianeta, ha calcolato l’Onu, bisognerebbe investire almeno 200 miliardi di dollari per dieci anni. Uno sforzo colossale che nessun Paese può permettersi senza mobilitare il sistema della filantropia globale. A cominciare dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. Sentite qui.



Bill Gates, il primo agricoltore degli Usa

Oltre ad essere uno degli uomini più ricchi del mondo (con un patrimonio che Bloomberg stima in 146 miliardi di dollari), Bill Gates è anche uno dei più grandi agricoltori degli Stati Uniti con una proprietà fondiaria, ripartita tra i vari stati dell’Unione, di oltre 100mila ettari secondo le rilevazioni del magazine “The Land Report” (il giornale di riferimento dei proprietari terrieri). Tra l’altro il fondatore di Microsoft considera questo suo investimento fondiario (690milioni di dollari) un modo per sostenere la transizione ecologica e difendere il pianeta. Nel suo ultimo libro “Ask me anything” (Chiedetemi tutto) Bill spiega che nelle sue farm agricole si fa ricerca genetica per avere sementi più efficaci e produttive e si studiano pure nuove molecole per i biocarburanti e nuovi processi produttivi per la cosiddetta “bistecca vegetale”, l’unico sistema per mettere un freno alla gigantesca fabbrica di proteine animali che è la zootecnia tradizionale che distrugge terre e acqua, come si sa. Quale migliore amico della terra del nostro amico agricoltore Bill Gates!