Ci piace: manutenzione predittiva Asse Siemens e M.Recnimont / Non ci piace: notizie false e ignoranza contro gli esg nella finanza

Ci piace: manutenzione predittiva Asse Siemens e M.Recnimont

L’innovazione come must per tutte le attività dell’azienda che trova sempre nuovi partner

Il Gruppo Maire Tecnimont attraverso Tecnimont S.p.A., il suo principale EPC contractor, e Siemens Italia hanno firmato un accordo per offrire servizi digitali all’avanguardia per la manutenzione predittiva e aiutare così i clienti ad aumentare l’operatività degli impianti e ridurre i costi di manutenzione.L’accordo prevede che le due aziende lavorino insieme su un determinato numero di studi di fattibilità e identifichino una lista di clienti a cui indirizzare una proposta commerciale congiunta, in modo da promuovere l’applicazione della tecnologia di manutenzione predittiva per monitorare gli asset critici degli impianti.

Si tratta di un sistema tecnologico avanzatissimo che, incrociando intelligenza artificiale e internet delle cose, sulla base dei dati storici raccolti dall’asset, permette di diramare alert per identificare potenziali guasti alle apparecchiature prima che diventino un problema e causino la perdita dell’asset e, nel peggiore dei casi, la perdita di produzione dell’impianto. Il tutto, nella massima sicurezza delle risorse umane.

è la riconferma del ruolo e dello standing che il gruppo Maire Tecnimont, fondato da Fabrizio Di Amato che lo presiede e guidato dall’amministratore delegato Pierroberto Folgiero (nella foto), ha ormai raggiunto sui mercati mondiali. Con questo accordo, il Gruppo Maire Tecnimont continua ad espandere il proprio portafoglio di servizi digitali, al fine di offrire ai clienti una nuova value proposition per aiutarli a supportate la transizione energetica aumentando l’efficienza degli impianti, nonché assicurando processi e prodotti con la massima performance dal punto di vista ambientale.