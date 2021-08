Le teorie comportamentali entrano nel bagaglio dei Cfo

La nostra associazione è da tempo in prima linea nel ridefinire il ruolo del Cfo in un mondo in continua evoluzione, in cui l’avanzamento tecnologico ci costringe a rivedere rapidamente i profili ed i ruoli professionali. Inutile poi ricordare le eccezionalità che abbiamo vissuto in questo ultimo anno, che hanno richiesto uno sforzo gestionale agli apicali di portata ben superiore alla media. Sono riflessioni che nell’ultimo periodo hanno evidenziato con forza quanto il nostro lavoro ormai sia qualcosa da esaminare a tutto tondo e quanto le competenze richieste debbano essere non solo tecniche ma anche relazionali, empatiche e gestionali. Questo vale anche e soprattutto per quel piccolo universo che è gestito dai Cfo. Una delle teorie che più ci ha colpito nella nostra esperienza è quella che appartiene ad Eric Berne, il quale, dopo anni di studi, a partire dalla fine degli anni 40 formulò quella che definì “Analisi Transazionale”. La maggior parte di noi, nell’ascoltare solo la terminologia, probabilmente pensa a qualcosa estremamente distante dal mondo amministrativo. In realtà acquisire anche solo alcuni spunti dagli studi di questo famoso psicologo canadese, può aiutare le aziende a gestire meglio le risorse ed è innegabile che questo è uno degli elementi che consente di raggiungere gli obiettivi in modo rapido e qualitativamente migliore.

Berne si rese conto che nel nostro modo di interagire con gli altri manifestiamo, alternandoli, tre diversi “stati dell’Io”, ovvero bambino, adulto e genitore.Una persona equilibrata usa tutti e tre gli stati, ponendosi in quello più adeguato alla situazione in corso. Ma riesce anche in un’altra azione importantissima: riconoscere in quale stato dell’Io si trova il suo interlocutore. Sviluppare entrambe le consapevolezze, quella su stessi e quella sugli altri, permette soprattutto di: avere conversazioni efficaci (non solo con chi ti ascolta, ma anche con il tuo “Io” interiore); evitare malintesi; sviluppare l’empatia.

Secondo recenti studi, quasi il 50% dei lavoratori perde un quinto del tempo a cercare di risolvere contrasti e incomprensioni e questo causa conseguenze a vari livelli, quali il malessere nei lavoratori, la perdita di motivazione e soprattutto la disaffezione nei confronti dell’azienda. Se una situazione simile si protrae nel tempo senza essere gestita, sono intuibili le inevitabili conseguenze a livello economico, produttivo, di immagine, ma soprattutto umano: in particolare infatti perdere un lavoratore significa perdere la sua “memoria storica” nell’azienda e il suo valore unico come persona. Questo è quanto mai vero nel mondo amministrativo, mondo in cui oggi siamo chiamati a rispondere appunto ai cambiamenti in tempi brevissimi, e questo richiede ai responsabili di possedere un mix di competenze che spaziano tra tecnologia, esperienza e capacità organizzativa e di gestione. Su questo ultimo aspetto le teorie comportamentali possono esserci di grande aiuto: la capacità di interpretare i vari atteggiamenti dei nostri collaboratori e di gestire quindi il coordinamento con una chiave di lettura diversa spesso può fare la differenza.Quanti di noi possono portare ad esempio ore di lavoro perse per meccanismi che nulla hanno a che fare con la tecnologia o con la competenza, ma semplicemente legati ad incomprensioni o atteggiamenti non riconosciuti e quindi non gestiti in tempo?

Il ruolo amministrativo ormai sta cambiando pelle, con una velocità tale da richiedere a chi lo guida di tenere conto di un consistente numero di variabili: il Cfo rappresenta un’azienda nell’azienda e il ruolo che stiamo disegnando, anche noi come associazione, lo vede protagonista di una realtà complessa e variegata, che lo obbliga ad ampliare il proprio raggio di azione. La formazione continua è una delle chiavi necessarie.La conoscenza degli studi di Berne potrebbe creare una consapevolezza che genererebbe un meccanismo virtuoso che, oltre ad essere importante per la persona, aiuterebbe l’intera azienda ad assumere una veste nuova indispensabile per il nuovo domani.