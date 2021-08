«È l'ultimo treno per il digitale chi ci sale ha grandi chance»

«Abbiamo un piano industriale molto preciso che punta a triplicare la nostra realtà. A collocarla fra alcuni anni tra la decima e la ventesima posizione nella classifica mondiale delle società di consulenza, dalla quarantesima che occupiamo oggi. Siamo entrati in una nuova fase di grande sviluppo. A settembre Bip compie 18 anni: ecco, viviamo una transizione da azienda minorenne ad azienda maggiorenne»: parola di Nino Lo Bianco, fondatore e presidente di Bip, ossia la più dinamica tra le società di consulenza strategica del mondo per la velocità con cui è cresciuta, in questi suoi diciott’anni scarsi, fino a contare oggi 3500 risorse e 320 milioni di fatturato in 13 Paesi con 20 uffici e l’86% dei clienti che rinnovano la loro relazione con l’azienda per un periodo superiore ai sei anni.

Ma il più diciottenne di tutti, a sentirlo parlare, è sempre lui, Lo Bianco, per quanto l’anagrafe dica il quadruplo. Perché la visione, e anche la determinazione a rimettersi sempre in gioco, insieme a un team di veri partner e non di meri follower, è un biglietto da visita raro che distingue l’azienda che ha fondato.



Clienti fedeli, team stabile nella crescita ma proprietà un po’ cangiante: visto che per la terza volta in sette anni avete cambiato socio di riferimento. Nel 2013 la maggioranza venne acquisita da Argos-Soditic, che la tenne per quattro anni cedendola poi ad Apax France che ora dopo tre anni la cede a Cvc. Tutti guadagnandoci bene, e bravi voi che l’avete reso possibile. Però…

Solo una parte della proprietà è stata mutevole, quella istituzionale. Non la parte che fa capo a noi partner, che siamo gli imprenditori qui in Bip. Non a caso anche in questa fase reinvestiamo circa 100 milioni. Però sì: il nuovo corso ci catalizza anche perché nasce con un programma più ambizioso e più proiettato avanti nel tempo. Avevamo bisogno di un compagno di viaggio per un percorso lungo, non per una gita domenicale. Un partner vero, deciso a scommettere sul lungo termine. E questo fondo ci dà le maggiori garanzie in questo senso, vista la storia, la cultura e le dimensioni.

Ci sono fondi e fondi insomma…

Io distinguerei due categorie. I fondi hands-off, come Argos e Apax. Cioè: “Io metto i quattrini, tu ogni tanto m’informi su quel che stai facendo, ma fai tu”. E ci sono fondi hands-on, che dicono “Io vengo in azienda per fare co-management. Le nuove strategie e le risorse chiave li scegliamo insieme”. Per un’impresa, qualsiasi impresa, è molto importante scegliere bene se cercare come compagni di viaggio un fondo dell’uno o dell’altro genere. Ora con la nostra barchetta vogliamo affrontare l’oceano, per non essere più – come nonostante tutto siamo ancora – un’impresa troppo nazionale e diventare globali, pur salvaguardando la nostra identità. E avevamo bisogno di un fondo globale di tipo hands-on.

Altro che barchetta, con 3500 persone…

No, no: siamo ancora troppo piccoli e troppo locali. Ma possiamo fare moltissimo, e sa perché? Perché siamo giovani… Siamo un ragazzetto con meno di 18 anni ma tanti ormoni. I nostri competitor sono colossi, ma sono come vecchi elefanti nati nell’Ottocento. Due secoli di là, diciotto anni di qua. E’ questo il nostro vantaggio competitivo. Viviamo nel secolo dell’ubiquità, del poliglottismo, la globalizzazione di cui ci siamo riempiti la bocca per anni è ormai reale, non più una visione di pochi economisti ma un fatto concreto che riguarda tutti noi, dal cattedratico al portinaio del suo palazzo, che attraverso Amazon una sera di un sabato compra un oggetto prodotto in Costarica spendendo la metà di quel che spenderebbe sotto casa e ricevendolo il giorno dopo. È una nuova era storica e soltanto noi siano nati in questo secolo. Abbiamo uno staff giovane, gran parte nativo digitale, e ne stiamo approfittando. Non a caso stiamo recuperando in competitività, per le competenze che ci troviamo in casa, densamente presenti nelle persone giuste perché giovani, digital consulenti che mangiano pane e big data, che respirano cybersecurity, che sanno fare le cose che dicono ai clienti di fare. I nostri competitori sono in cuor loro timorosi rispetto alle cose che suggeriscono agli altri di fare, in attesa dell'età della pensione.

Complimenti ma… e lei, andare in pensione, no?

Non mi sono mai crogiolato in nessuna confort-zone, eppure mai come adesso ce ne stiamo costruendo un’altra dove potremo stare bene per i prossimi 30 anni. Siamo cresciuti tantissimo per linee interne e con un paio di acquisizioni chiave. Oggi copriamo l’intera stringa del digitale, dalla progettazione all’intervento alla rettifica alla sicurezza. E’ questo il vantaggio competitivo che ci ha permesso di fare la nostra più importante acquisizione degli ultimi anni, la Chaucher, la maggiore società indipendente di consulenza inglese, battendo i concorrenti grazie alla natura strategica della nostra offerta, basata sul know how. Ed è stata la prima volta in cui un’impresa di un Paese latino ha acquistato una società di consulenza anglosassone… Abbiamo comprato perché siamo diventati attrattivi. Per me, che faccio questo lavoro da oltre 50 anni e ho sempre patito di essere tributario di know-how, per me che ho venduto Telos a Deloitte perché non pensavo di poter diventare internazionale, partire alla conquista dei mercati internazionali con un fondo che ci darà i mezzi per acquisire grandi operatori in Usa, Germania o Francia e diventare un player di assoluto rispetto, è una sfida elettrizzante. E’ da sempre il nostro sogno..

E per realizzarlo, Cvc è il compagno di strada giusto.

E’ il fondo più attivo in Italia. Quando con la crisi 2008-2009 quasi tutti i grandi fondi si erano ritirati, loro continuarono a comprare. Merito anche di Giampiero Mazza, country head e partner mondiale di grande prestigio.

Allarghiamo il discorso: che ripresa prevede, per l’Italia?

L’Italia uscirà dalla crisi con slancio ma tanti debiti. I programmi pubblici sono interessantissimi ma non sono poi così industriali come potrebbero. C’è stata una crescita della liquidità incredibile. Ma spesso le famiglie imprenditoriali hanno venduto o stanno vendendo le loro aziende per custodire il ricavato in family-office che fanno investimenti finanziari. Eppure oggi ci sono enormi opportunità per l’Italia: nel digitale. Il problema è che siamo ancora troppo indietro su questo fronte. Spero caldamente che Colao e Cingolani creino nuove condizioni di sviluppo, aperte ai giovani. Un sessantenne non si riconverte facilmente al business digitale, non lo capisce, spesso usa a malapena lo smartphone. I giovani sì, ma non hanno capitali; i capitalisti che li hanno sono spesso restii a investire nel digitale. Eppure anche le aziende tradizionali avrebbero bisogno di una fortissima modernizzazione per funzionare bene. Tutto l’e-procurement va ripensato in maniera sostanziale, l’uso dei dati va implementato, diventare globali è un must, riuscire a vendere in Cina è essenziale, e non facile. I primi venti imprenditori oggi più ricchi del mondo trent’anni fa non avevano un dollaro. È cambiato tutto. È la prima volta nella storia che ci si arricchisce con servizi e prodotti immateriali, più che con attività fisiche che si producono. I 1300 unicorni censiti finora avevano ed hanno poche presenze in Ue: sono tutti negli Usa, in Cina, in Corea. Senza una presenza in attività capaci di raggiungere questi risultati, il nostro paese non va da nessuna parte.

Parla da evangelista digitale. Eppure c’è in giro tanto disinganno da bit, tanta frustrazione digitale. Non trova?

Se ti innamori di un’auto da sogno, ti sveni per comprarla, ma non hai la patente e la lasci in garage a guardarla, certo che ti frustri. Comprare programmi e device non vuol dire essere digitali. Io posso raggiungere chiunque nel mondo in ogni momento e avere risposte immediate ma devo sapere cosa fare di questa opportunità. Alcuni hanno comprato cose che non sanno utilizzare o si sono rivolti a qualcuno che gli ha venduto sogni inadeguati alle loro realtà, e non soluzioni. Ma altro che frustrazione: il successo nel futuro, mi creda, nascerà solo dal digitale.altro che frustrazione: il futuro, mi creda, è digitale.