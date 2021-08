Così finanzieremo le città del futuro

Le città devono diventare più sostenibili, oltre che inclusive e sicure. È l’obiettivo numero 11 dell’Agenda 2030 dell’Onu, il cui raggiungimento appare ancora più urgente dopo quasi un anno e mezzo di pandemia. Per dare un contributo in questa direzione, la Liuc – Università Cattaneo e Unece (United Nations economic commission for Europe), la commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, hanno dato vita a ExSUF, centro di eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities. Un’iniziativa che mira a dare supporto ai governi nazionali e locali per una ricostruzione sostenibile durante la fase di ripresa economica. «Con la pandemia c’è stato non un cambio di direzione, ma un’accelerazione di dinamiche che già esistevano» dice Paola Deda, direttore Forests, land and housing division di Unece, «come lo smartworking, che c’era già ma si stava sviluppando lentamente. Già prima della pandemia si sapeva che le città devono essere trasformate e divenire più sostenibili, per esempio con soluzioni basate sulla natura: si pensi che tra le strade alberate e quelle che non lo sono d’estate c’è una differenza di temperatura fino a 5 gradi, o all’importanza di utilizzare più legno e meno cemento nella costruzione degli edifici». Un discorso analogo vale per i trasporti urbani. «Anche prima del Covid si era coscienti di dover ridurre il numero di auto private, fare più piste ciclabili e potenziare il trasporto pubblico» sottolinea l'architetto Deda, «ma con la pandemia c’è stato uno shock psicologico collettivo: così come ci si è resi conto che gli spazi della città vicino a casa hanno un’importanza cruciale, si è cominciato a andare molto più a piedi e in bicicletta. Oggi si fa largo il modello “15 minutes city”, cioè l’esigenza di poter andare a piedi in 15 minuti dove se ne ha bisogno, con il ritorno a una vita più di quartiere».

Grazie a ExSUF la Liuc entra a far parte di una rete di centri europei e nordamericani che perseguono gli scopi stabiliti dallo statuto delle Nazioni Unite attraverso reciproci scambi di esperienze, condivisione di conoscenza, formazione e ricerca, progetti concreti per migliorare la qualità della vita nelle città. Avvalendosi dell’esperienza specialistica disponibile presso le istituzioni ospitanti, i centri lavorano a livello nazionale e/o internazionale. Obiettivo del network è migliorare le capacità dei funzionari governativi locali e nazionali a favore dello sviluppo concreto di politiche urbane sostenibili, rendendo più semplice la valutazione di opportunità di finanza sostenibile e di finanziamenti innovativi per concretizzare i progetti infrastrutturali e di smart city. «La componente finanziaria è essenziale per raggiungere gli obiettivi» rimarca il direttore di Forests, land and housing division di Unece, «se c’è una chiara comprensione del fatto che è necessario mettere le risorse adeguate per andare in direzione della sostenibilità, allora la transizione diventa più facile. Oggi ci sono strumenti sul mercato in questa direzione, e c’è una maggiore coscienza. Anche dopo la crisi finanziaria del 2008, provocata da una bolla immobiliare, l’Unece stilò delle linee guida per rendere gli investimenti immobiliari più sostenibili, che poi sono state riviste dal punto vista degli Sdg (i 17 obiettivi Onu dell’Agenda 2030)». Il centro di eccellenza nasce alla Liuc come progetto speciale del Rettorato, sulla base, inoltre, delle competenze maturate nel Centro sulla finanza per lo sviluppo e l’innovazione della Liuc Business School diretto dalla professoressa Anna Gervasoni, presidente di ExSUF e professore ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Liuc. «La transizione verso la sostenibilità sta arrivando sia dall’alto che dal basso» aggiunge l'architetto Deda, «da una parte ci sono i governi a dare raccomandazioni sulle città smart e i finanziamenti sostenibili, dall’altra i cittadini che chiedono sempre più città diverse: la pandemia è stato in questo senso un acceleratore».