Facebook cresce meno ma resta regina a Wall Street

Facebook ha annunciato guadagni trimestrali migliori del previsto la scorsa settimana, ma gli investitori - notando che gli utenti sembrano stranamente non contenti di essere spiati senza sosta - hanno inviato le sue azioni giù del 4%.

Proprio come gli aggiornamenti di Snap Inc. e Twitter hanno suggerito la scorsa settimana, il mercato degli annunci digitali sta andando di bene in meglio. E dato che Facebook ha ora 2,9 miliardi di utenti attivi mensili - rispetto ai 2,7 miliardi dello scorso anno - e fa praticamente tutti i suoi soldi vendendo i loro occhi agli inserzionisti, le entrate della società sono balzate di un migliore del previsto 56%.

Il problema è che l’aumento del 7% nel numero di utenti ha rappresentato la crescita più lenta della società in anni. Inoltre, Facebook ha avvertito che la crescita delle vendite rallenterà significativamente anche per il resto dell'anno. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con le recenti modifiche alla privacy di Apple, che hanno reso più difficile per gli inserzionisti su Facebook puntare agli utenti iOS - a sua volta intaccando una delle sue fonti di reddito più redditizie.

L'annuncio di Facebook arriva solo un giorno dopo gli aggiornamenti positivi di Apple, Microsoft e Alphabet. Queste quattro aziende hanno ora registrato un profitto combinato di circa 67 miliardi di dollari in un trimestre da record, mentre cavalcano una ripresa della spesa dei consumatori e delle imprese che suggerisce che il peggio dell'impatto indotto dalla pandemia è una cosa del passato.

Ma Facebook resta uno dei titoli preferiti dagli hedge fund in questo momento: il 27% di loro possiede azioni del gigante dei social media - più di ogni altro singolo titolo - e il 57% di questi lo ha tra le prime dieci partecipazioni. Questo potrebbe essere un segno incoraggiante: negli ultimi 18 anni, i titoli che hanno visto il più grande aumento nella proprietà degli hedge fund hanno di solito continuato a sovraperformare i loro rivali di settore nei trimestri successivi.