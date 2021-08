DomusAir partner di ExSUF, centro di eccellenza Liuc-Unece

Insieme all’Ateneo di Castellanza, The United Nations Economic Commission for Europe, Municipia e AIFI, si lavorerà a una finanza sostenibile per infrastrutture e smart cities

Partita da poche settimane, la piattaforma ExSUF, Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities, istituito da UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) e LIUC - Università Cattaneo, si arricchisce con un nuovo partner istituzionale, DomusAir, rivista nata per approfondire le dinamiche di una realtà in trasformazione attraverso le infrastrutture (aria, ferrovia, strade acqua) che stanno cambiando il mondo interconnesso in cui viviamo. Insieme a Municipia gruppo Engineering, e all’Associazione del private capital AIFI, si lavorerà insieme per guardare al futuro partendo dalla città, ridisegnandola sulla base di tre elementi fondamentali: smart cities, infrastrutture e finanza sostenibile.