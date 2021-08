Amazon guadagna “meno” e si rifà con le crypto

Amazon ha annunciato guadagni trimestrali più deboli del previsto la scorsa settimana, e le azioni del gigante tecnologico sono scese del 5%, mentre la pandemia continua a pesare sui piccoli più duramente.

Il business ecommerce di Amazon ha fatto seriamente bene all'aumento dello shopping casalingo, ma questo slancio era destinato ad inciampare quando i negozi hanno riaperto. E infatti le entrate del segmento sono cresciute solo del 16% lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo del 2020 - un rallentamento significativo dal 44% del trimestre precedente. Sul lato positivo, almeno la tendenza a lavorare da casa continua ad andare forte nonostante l'allentamento delle restrizioni. Questo va bene per il segmento del cloud computing di Amazon - le cui vendite sono cresciute di un migliore del previsto 37% nell'ultimo trimestre.

Le restrizioni di blocco Covid stanno avendo l'impatto più significativo sul prezzo delle azioni di Amazon in questo momento, ma già si specula sul fatto che Amazon inizierà ad accettare bitcoin come metodo di pagamento già l'anno prossimo. E se lo fa, il suo prezzo delle azioni potrebbe iniziare a correlarsi con il prezzo della criptovaluta OG - proprio come ha fatto con quello di Tesla.

L'arrivo di un pezzo grosso come Amazon sul mercato delle criptovalute potrebbe anche far aumentare i volumi di scambio, il che sarebbe una buona notizia per le app di trading senza commissioni come Robinhood. E potrebbe certamente farne un po': l'azienda ha fatto il suo debutto in borsa giovedì a 38 dollari per azione - la parte bassa di quello che aveva sperato. Questo ha "solo" valutato l'intera azienda a 33 miliardi di dollari, e i suoi azionisti - molti dei quali erano clienti - sono rimasti delusi: Le azioni di Robinhood sono scese dell'8% nel suo primo giorno di trading.