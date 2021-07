Un’azienda su tre è “esclusiva”

Dalla ricerca realizzata da Ius Laboris - la più grande alleanza internazionale di specialisti in diritto del lavoro diffusa in 59 Paesi nel mondo - con la collaborazione per l’Italia di Toffoletto De Luca Tamajo, emerge che il 33% delle organizzazioni a livello globale ne ha risentito profondamente e il 30% di esse prevede ricadute anche in futuro. «Lo studio evidenzia come l’impatto dell’emergenza Covid sia stato minore nelle aziende più grandi e strutturate rispetto alle più piccole e come tale impatto sia sensibilmente variabile tra i diversi Paesi - sottolinea l’avvocato Aldo Palumbo (nella foto), partner di Toffoletto De Luca Tamajo, attivamente coinvolto nell’organizzazione Parks Liberi e Uguali. - Una differenza sostanziale deriva inevitabilmente dall’organizzazione e dalla cultura aziendale. L’implementazione di policy è sicuramente agevolata nell’ambito di organizzazioni a respiro multinazionale, che hanno la forza e le capacità di diffondere e sostenere pratiche e principi virtuosi a livello globale.»

Considerando la dimensione aziendale la differenza è evidente: il 29% delle organizzazioni con meno di 500 dipendenti ritiene che la pandemia abbia avuto un impatto negativo sulle attività per l’inclusione; viceversa, nel 26% delle aziende con più di 10.000 dipendenti gli effetti sono stati positivi. Per il 21% del panel della ricerca, nell’arco dei prossimi tre anni i temi legati a diversità e inclusione avranno una sempre maggiore rilevanza per il management. Le normative nazionali che combattono la discriminazione possono in molti casi fare la differenza. Sono comunque pochi i Paesi che non adottano una normativa chiara e consolidata: l’81% dei Paesi analizzati ha incluso i principi contro la discriminazione all’interno del proprio ordinamento giuridico, a livello di norme costituzionali e/o nell’ambito di leggi speciali.