Pnrr e Semplificazioni: le svolte per il Paese

L’opportunità rappresentata dal Pnrr può essere effettivamente sfruttata solo se unita alla capacità di attuare i relativi provvedimenti. Questa la premessa di Giuliano Di Pardo, avvocato, fondatore e socio dello Studio Di Pardo, eletto tra i migliori Studi Legali dell’anno 2021 in Italia, all’evento online dello scorso 10 giugno, “Infrastrutture, mobilità sostenibile, semplificazione e appalti pubblici - Le riforme del Pnrr e del dl Semplificazioni per il rilancio del sistema Italia”, organizzato dallo studio legale con la collaborazione di Consenso Europa. Di Pardo ha poi approfondito il discorso illustrando i tre pilastri del Pnrr, quali governance, semplificazioni e reclutamento del personale. Il vero scoglio da superare diventa la messa in atto: «in tempi così stretti occorre adottare tutti quei provvedimenti necessari a dare pratica attuazione ai singoli istituti che sono interessanti ed innovativi». Di Pardo ha ricordato, in particolare, «la Soprintendenza unica per la realizzazione delle opere più importanti, le ulteriori semplificazioni in materia di appalti e le modifiche del procedimento amministrativo che tendono a tutelare maggiormente i cittadini e le imprese. Norme chiare e semplici rendono più efficace l’azione dell’amministrazione. È fondamentale incentivare il partenariato pubblico-privato, stimolare e coinvolgere banche e investitori, per favorire pagamenti puntuali e l’inserimento di giovani e donne». Proprio in merito alla modernizzazione della Pa, la Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, ospite del dibattito, ha tenuto a precisare quanto ciò sia «strettamente collegato alla crescita infrastrutturale del Paese. Il Piano, fondato su riforme e investimenti, sostenibilità e accessibilità, rappresenta la vera occasione per il superamento dei gap di genere e territoriali e per la valorizzazione dei giovani». A porre l’accento sul metodo di colmatura dei suddetti divari, ci ha pensato Salvatore Di Pardo, avvocato, fondatore e socio dello Studio Di Pardo, ritenendo il Portale del Reclutamento indispensabile per il funzionamento della Pa, soprattutto per evitare lo spreco di risorse che arriveranno e che richiedono una macchina amministrativa efficiente. E nonostante darà possibilità di lavoro a giovani e professionisti, - rivela il legale - si tratta di una procedura di reclutamento a tempo determinato; così si rischia di creare una nuova sorta di precariato».

