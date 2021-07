Il vino italiano sfida il Covid

Una strategia consolidata di investimenti in risorse e innovazione, l’attenzione e la valorizzazione delle varietà autoctone e dei metodi di lavoro tradizionali hanno portato Botter a chiudere il 2020 con un ottimo bilancio: i ricavi si sono infatti attestati a 230 milioni di euro, con un incremento di circa 15 milioni e una crescita del 6% rispetto al 2019.

Segna una crescita significativa anche l’Ebitda, salito a 40,1 milioni nel 2020. L’incremento è da attribuire in particolare alla crescita del fatturato per i prodotti a marchio con marginalità interessante e il controllo delle variabili di costo.

«Il 2020 è stato purtroppo caratterizzato dalla grave emergenza pandemica che ha causato grandi incertezze nell’economia globale, in parte frenando le classiche modalità di relazione con la clientela - ha commentato Massimo Romani, Amministratore Delegato di Botter - In questo contesto, i canali dell’on trade HoReCa hanno subito per molti mesi forti limitazioni. Il risultato aziendale è stato tuttavia brillante con una crescita dal 6% dei ricavi, grazie ad una exposure della società in particolare con canale off trade un’importante crescita percentuale del canale Dtc anche se ancora con volumi contenuti e ad un marketing mix orientato verso prodotti a maggior valore aggiunto in grado di creare anche maggiore sostenibilità del business nel medio periodo. Gli ottimi risultati sono frutto della continua crescita dei nostri mercati più rilevanti, ma anche delle buone performance dei Nordics, accompagnate inoltre da un’interessante risposta del mercato italiano e dai risultati positivi dei progetti cinesi. In particolare, vanno segnalate la creazione di una joint venture con un rilevante partner tedesco per la commercializzazione del marchio Doppio Passo nel mondo e una partnership sul mercato cinese con un importante player locale che permetterà una maggiore vicinanza dell’azienda ad un mercato con forti potenzialità di crescita». Gli Stati Uniti si riconfermano il maggior mercato di Botter. Tuttavia, la Germania è risultata il Paese maggiormente in crescita, arrivando così ad oltre 50 milioni di fatturato. In crescita anche il fatturato dei Nordics (Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia). Infine, anche il mercato italiano chiude l’anno in positivo. La tipologia di vino più performante dell’azienda nell’ultimo anno è stato il Primitivo, con un’incidenza di circa un terzo sul totale delle produzioni aziendali. Buoni anche gli andamenti di Pinot Grigio e Prosecco. Viene quindi riconfermata la preferenza dei consumatori nei confronti del vino rosso, il preferito in Italia e in Europa.