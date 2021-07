Se i dati sono nostri perché non guadagnarci?

Quando i conquistadores arrivarono nelle Americhe, gli indiani davano poco valore all’oro. Così furono imbrogliati in scambi sleali: i conquistadores portarono via tonnellate di oro in cambio di oggetti di poco valore come le perline di vetro.

La stessa cosa sta succedendo oggi a tutti noi: possediamo un “oro” di cui non conosciamo il valore. E lo diamo via con leggerezza, spesso senza rendercene conto.

Avete mai sentito dire: “quando non capisci qual è il prodotto, il prodotto sei tu”? Ecco. Il prodotto sono i nostri dati. I dati sono il “nuovo oro”, l’ingrediente segreto della nuova economia. Creano un mercato di oltre mille miliardi di dollari l’anno. Ma chi ci guadagna? Poche grandi aziende: i mercanti dei dati (data brokers) che li compra-vendono, e i giganti dei dati (data giants) che li utilizzano come materia prima.

I dati sono la materia prima con cui queste aziende generano i fatturati più alti nella storia e su questi fatturati dei profitti incredibili del 70-90%. Come è possibile? perché non pagano la materia prima, non pagano i dati.

Infatti agli utenti, legittimi proprietari dei dati, di tutto questo giro d’affari non arriva nulla.

Alcuni lo definiscono come uno dei più grandi furti legalizzati della storia.

Ma come vengono utilizzati? Avete presente quando parlate di un prodotto e subito dopo vi ritrovate stalkerizzato dalla sua pubblicità? È possibile grazie alla “profilazione”. Veniamo suddivisi in gruppi di comportamento. Per poi mostrarci pubblicità. Qualsiasi cosa facciamo, lasciamo una scia di dati. Usiamo ogni giorno app e dispositivi che li raccolgono. Sanno tutto di noi: ciò che ci piace e ciò che odiamo, le nostre abitudini, gli acquisti, leggono le nostre email, spesso i nostri messaggi privati, e, a volte, ascoltano le nostre conversazioni. Secondo uno studio dell’Università di Stanford, con 150 like l’algoritmo di Facebook ci conosce meglio di un famigliare o di un amico.

Per le aziende i dati hanno un’utilità e un valore incredibile, perché permettono di comprendere i bisogni e i desideri dei propri clienti. Ma anche per creare messaggi più persuasivi. Lo ha dimostrato Cambrige Analytica, che ha utilizzato i dati di 87 milioni di persone (trafugati da Facebook) per creare i messaggi di marketing che hanno contribuito all’elezione di Trump nel 2017.

Sono i nostri dati ma noi, come utenti, non ne sappiamo niente: chi li ha? Che dati ha? Come li usa? A chi li vende? A quanto li vende? Né abbiamo il minimo controllo.

Quella sui dati sembra una vera e propria guerra. A contrastare i data giant da una parte troviamo i regolatori. Ma i data giant rispondono aumentando la lunghezza e la complessità dei “termini e condizioni”. Quelli che accettiamo per usare app e servizi. Ma chi li legge veramente? In pochi. I termini di Paypal sono più lunghi dell’Amleto di Shakespeare, quelli di iTunes sono più lunghi del Macbeth.

Alcune aziende si stanno schierando per la protezione dei dati degli utenti. È il caso di Apple, che ha introdotto le “nutrition label”, delle etichette che spiegano visivamente l’utilizzo dei dati delle app. E poi la funzione “ask app not to track” permette di bloccare il tracciamento. Esistono poi app di messaggistica come Signal che non raccolgono alcun dato, o browser come Brave che proteggono la privacy.

Ma un’esperienza utente anonima è generica. Mentre un servizio che usa i nostri dati ci permette un’esperienza personalizzata. Allora la soluzione forse non è né farci derubare dei nostri dati senza controllo nè trasparenza, ma neanche non dare più dati a nessuno.

Dovremmo riconoscere i dati come un asset di nostra proprietà, che genera un valore economico. Come le canzoni pagano una royalties ai proprietari dei diritti, la stessa cosa dovrebbe accadere con i dati.

Quando i nostri dati sono utilizzati, comprati o venduti, noi come proprietari dovremmo guadagnare una commissione.

Questa é proprio la missione della startup Hudi: permettere a tutti di guadagnare crypto dai propri dati, creando il primo reddito generato dai dati personali: lo “human data income”. Restituire i diritti economici dei dati agli utenti porterà ad un efficientamento del mondo dati, ma soprattutto ad una ridistribuzione della ricchezza senza precedenti.