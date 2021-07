La disgrazia accaduta l'altro giorno a un giovane autista che muore a seguito di un infarto determinando una rovinosa caduta in una scarpata a Marina Grande a Capri di un Bus turistico, mi ha profondamente colpito e fatto pensare. Un grande dolore mi ha pervaso.

Affiancare a Capri un'espressione di dolore cozza con l'ideale di bellezza che l'isola incarna e i media del mondo ne hanno dato notizia. Perchè il bus... è a Capri. Per me, sentirsi colpito nella sacralità di riti e abitudini vissute sin da ragazzino mi ha fatto pensare a una Capri di Valore e di Valori forse oggi minati se non persi che vanno raccontati oggi per capire due parole di questa storia che vanno salvaguardate e protette: le spiagge pubbliche e i lidi degli hotel; il trasporto pubblico e quello personalizzato.

Una destinazione è turistica se ha alberghi da una stella alle 5 stelle. È la metafora della nave da crociera con i ponti popolari e i ponti riservati. La mia Capri da ragazzo aveva Scialapopolo di fronte al Quisisana, mi capite?

Oggi grazie al trasporto pubblico, continui ad arrivare a Marina Grande e sali, che ne so, ad Anacapri a casa.... a Caprile. Con il trasporto pubblico. La scuola pubblica e il trasporto pubblico sono segno di civiltà di un popolo. E il trasporto pubblico sull'isola di Capri eccetto nelle ore di punta e in alta stagione funziona esiste e assume i connotati di un eccellente servizio alla persona. Le cosiddette isole minori hanno con i servizi pubblici uno strano rapporto.

Tutti si lamentano ma nessuno ne fa una cosa personale. Anzi. Si saluta il driver col nome ci si siede e se lo sguardo si imbatte su un forestiero allora diventa l'occasione di raccontare quello che succede durante l'anno quando le corse si diradano, quando sull'isola cade una coltre di rassegnazione, solitudine e silenzio. Ragazzi, ma che fascino. Per me era il mio buon ritiro per studiare.

Certo non ti deve servire assistenza sanitaria. Non puoi pretendere di essere al centro della vita del mondo 365 giorni l'anno. Ma vivere a Capri resta nell'immaginario di tutti un sogno. Che va alimentato condividendo, avvicinando, non respingendo o escludendo. Alberghi modesti, negozi autentici, non di lusso, trasporto pubblico, spiaggia libera, lidi privati non riservati in esclusiva agli hotel sono pilastri da salvaguardare perché alimentano il sogno.

Cari lettori se il bus cadeva... non a Capri, la notizia non arrivava a noi. Ma se l'immagine dolorosa di quanto accaduto ci fa riflettere, allora conviene trarne profitto e aprire gli occhi sulla Bellezza del nostro Paese invidiato nel mondo per questa stratificazione sociale, questo mix straordinario di antico e moderno, di lusso e di semplicità orientata sempre alla Bellezza. Al paesaggio. All'autenticità.

Tempo fa a Tokio notai come in alcuni distretti Ginza, Omotesando, l'idea di lusso finisce per essere esclusività: ogni 20 metri fioccano le vetrine degli stessi shop di extra lusso nel mondo. Un mondo così artefatto non può essere né Capri né l'Italia. Dove se un bus cade fa notizia. In tante parti del mondo no. Meditate gente... meditate