Garanzia Italia, la misura a supporto delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 e dal 15 luglio è inoltre possibile inviare le richieste di garanzia relative a nuove operazioni con durata fino a un massimo di 8 anni.

Lo si apprende dalla Sace, la finanziaria pubblica che gestisce questa misura fondamentale per la ripartenza.

Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2021 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività. Dal 15 luglio è inoltre possibile inviare le richieste di garanzia relative a nuove operazioni e a sostituzioni delle garanzie già concesse a fronte di finanziamenti con durata fino a un massimo di 8 anni.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato.

Ad oggi, secondo i dati diffusi il 14 luglio dalla Task Force Liquidità, i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE nell’ambito di Garanzia Italia hanno raggiunto quota 26,4 miliardi di euro. Di questi, circa 8,9 miliardi di euro riguardano le operazioni garantite da SACE attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità. Cresce a circa 17,5 miliardi di euro, invece, il volume complessivo dei prestiti garantiti in tempi brevi attraverso la procedura semplificata. Nel dettaglio, SACE ha processato ed emesso, entro 48 ore dalla loro ricezione, 2.694 richieste di garanzia ricevute dagli istituti di credito (sono oltre 250 le banche e le società di factoring e di leasing accreditate al portale Garanzia Italia) a supporto delle imprese italiane.